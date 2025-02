Triste fin pour cette grande promesse de l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Inter Milan a officialisé la fin du prêt de Valentin Carboni, freiné par une grosse blessure au genou et qui ne jouera plus pour l'OM.

Arrivé cet été comme un joueur promis à un bel avenir et qui pouvait profiter de l’Olympique de Marseille pour éclore aux yeux de l’Europe, Valentin Carboni n’a pas eu cette opportunité. Après quatre petites apparitions, le milieu de terrain avait été sélectionné par l’Argentine lors de la trêve du mois d’octobre, mais il s’était gravé blessé au genou lors d’un entraînement avec les champions du monde. C’était d’ores et déjà la fin de la saison pour Carboni, qui a été opéré et n’avait plus aucune chance de voir l’OM lever son option d’achat non obligatoire de 36 millions d’euros dans ces conditions.

La décision commune a donc été prise de mettre un terme à son prêt pour éviter au milieu de terrain de revenir à Marseille pour simplement y faire sa rééducation. L’Inter Milan a annoncé ce mardi après midi qu’il récupérait le joueur de façon définitive. « Le FC Internazionale Milano annonce que, suite à des discussions avec l'Olympique de Marseille et le joueur, un accord a été trouvé pour la résiliation anticipée du prêt de Valentin Carboni, attaquant argentin né en 2005 », a fait savoir la formation lombarde, qui va désormais prendre en charge son salaire et espérer son retour sur pieds dans les prochains mois.