Transfert, salaire, Noa Lang a fait fuir l’OM ‍!

Longtemps pisté par l’OM pour renforcer le couloir gauche de son attaque, Noa Lang va finalement signer à Naples. Les chiffres du deal sont colossaux et on comprend pourquoi Marseille ne s’est pas aligné.

L’Olympique de Marseille a des moyens après sa qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Ce n’est pas pour autant que Medhi Benatia et Pablo Longoria ont l’intention de faire n’importe quoi sur le marché des transferts. Le dossier Noa Lang est idéal pour mesurer la prudence des dirigeants de l’OM en ce début de mercato estival. Bien qu’ils soient à la recherche active d’un attaquant pour évoluer sur le côté gauche afin de remplacer Luis Henrique, vendu à l’Inter, le club marseillais a refusé de s’aligner sur les folles exigences de l’ailier du PSV, ainsi que du club néerlandais.

🚨💙 Noa Lang has informed PSV Eindhoven about his agreement on personal terms with Napoli.



Contract until June 2030 for €2.8m net salary per season.



New contacts club to club soon as PSV want €35m plus 10% sell-on clause. pic.twitter.com/rvb0Ib9WYO