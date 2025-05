Transfert record validé, l’OM va foncer

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prêté par l’Olympique de Marseille l’été dernier, Azzedine Ounahi répond aux attentes du Panathinaïkos. Le club grec souhaite le conserver pour la saison prochaine et dispose d’une option d’achat dont le paiement aboutirait au plus gros transfert de son histoire.

Azzedine Ounahi pourrait faire le bonheur de l’Olympique de Marseille. Rien à voir avec le terrain puisque le milieu de terrain n’a sans doute aucun avenir chez le pensionnaire du Vélodrome. Absent des plans de l’entraîneur Roberto De Zerbi, l’international marocain avait été prêté au Panathinaïkos l’été dernier. Résultat, l’ancien joueur d’Angers a fini par donner entière satisfaction en Grèce. Azzedine Ounahi a notamment contribué à la victoire contre l’AEK Athènes (1-2) avec un but dimanche dernier.

Une belle affaire pour l'OM ?

Ses statistiques affichent désormais 5 réalisations et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Le Panathinaïkos serait donc ravi de le conserver pour la saison prochaine. A ce sujet, le club grec, qui avait conclu un prêt payant à 500 000 euros, s’était laissé une porte ouverte avec une option d’achat à 11,5 millions d’euros. L’investissement serait énorme pour la formation basée à Athènes qui pourrait conclure le plus gros transfert de son histoire. Pour le moment, les 8 millions d’euros dépensés pour Michalis Konstantinou et le Français Djibril Cissé représentent les opérations les plus onéreuses du Panathinaïkos.

A ce prix, l’Olympique de Marseille serait évidemment ravi sachant qu’Azzedine Ounahi avait coûté environ 10 millions d’euros à son arrivée en janvier 2023, juste après une excellente Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas. Il faudra tout de même suivre les intentions des dirigeants grecs. Ces derniers peuvent aussi reprendre contact avec les Marseillais afin de négocier un prix à la baisse pour l’Olympien sous contrat jusqu’en 2027. Rappelons également que des clubs saoudiens ont un œil sur la situation du milieu de 25 ans.