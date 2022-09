Trahi par Labrune, Bielsa réclame 3 ME à l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pour non-respect d’un accord avec ses anciens dirigeants, Marcelo Bielsa réclame trois millions d’euros à l’Olympique de Marseille aux prud’hommes. L’entraîneur argentin estime que le club n’a pas tenu ses engagements concernant une augmentation de son salaire.

Totalement imprévisible, Marcelo Bielsa continue de surprendre l’Olympique de Marseille. Ce vendredi, ses avocats Mes Benjamin Cabagno et Arnaud Ibanez ont annoncé que l’Argentin réclamait trois millions d’euros au club phocéen. Le technicien, qui avait démissionné en août 2015 après une journée de championnat, estime que ses anciens dirigeants n’ont pas tenu leurs engagements concernant son salaire. Ses représentants dénoncent en effet « une faute » et « une stratégie déloyale » de l’Olympique de Marseille dont l’ancien président Vincent Labrune lui avait accordé une hausse de revenus.

D’après ses avocats, Marcelo Bielsa s’était entendu avec son supérieur pour une augmentation de 25% entre sa première et sa deuxième saison. Le montant correspond à 185 000 euros nets d’impôts par mois, une somme annulée au dernier moment par l’ex-directeur général Philippe Pérez et l’avocate de la précédente propriétaire Margarita Louis-Dreyfus, d’où le départ surprise d'El Loco. « L'OM a un peu magouillé le système. Pour le grand public, c’est lui le responsable. En démissionnant en pleine saison, il s’en est pris plein la tronche », ont encore dénoncé les avocats de l’Argentin devant le conseil des prud’hommes, qui tranchera sur ce dossier le 27 janvier prochain.

L'OM se défend

Le coach libre de tout contrat devra donc patienter avoir de savoir s’il touchera les sommes réclamées, à savoir 2 775 000 euros pour les salaires majorés de 25% de la saison 2015-2016, 20 000 euros de préjudice moral, 180 000 euros de préjudice d’image et de notoriété ainsi que le règlement d’un contentieux fiscal. De leur côté, l’Olympique de Marseille et son avocate Me Cristel Schwing estiment que cette procédure lancée en 2019 est déjà prescrite. Le club demande donc aux prud’hommes de débouter Marcelo Bielsa de toutes ses réclamations.