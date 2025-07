Toulouse empoche 10 ME et contacte l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Indésirable à l’OM où il n’a pas été convoqué par Roberto De Zerbi pour les deux premiers stages de pré-saison, Faris Moumbagna a une belle cote en Ligue 1. Toulouse s’intéresse à l’attaquant camerounais de 25 ans.

Dans les petits papiers de Roberto De Zerbi l’été dernier, Faris Moumbagna n’a pas eu de chance. L’attaquant camerounais s’est blessé dès la première journée de Ligue 1 contre Brest. Victime d’une rupture des ligaments croisés, il a passé une saison blanche à Marseille et le paie cher aujourd’hui. Non-retenu pour les deux premiers stages de pré-saison de l’OM, l’ancien attaquant de Bodo Glimt a été invité à se trouver un nouveau club. Marseille n’est pas fermé à l’idée d’un prêt pour Faris Moumbagna afin que le Camerounais retrouve une belle forme physique avant un potentiel retour en Provence.

Cette formule est justement susceptible d’intéresser un club de Ligue 1. Selon les informations d’Africa Foot, Toulouse est chaud sur le dossier Faris Moumbagna. Le TFC vient d’empocher 10 millions d’euros après le départ de Zakaria Aboukhlal au Torino et souhaite renforcer son secteur offensif, si possible sans se ruiner. La possibilité de voir débarquer Faris Moumbagna en prêt est séduisante pour les Violets, qui ont contacté l’OM en ce sens. La question est maintenant de savoir si le joueur sera réceptif à cet intérêt, car Faris Moumbagna a d’autres options sur la table.

Toulouse est chaud sur Moumbagna

Le média révèle que le PAOK Salonique et Levante sont également à l’affût. Du côté de Marseille, on privilégiera sans doute la piste toulousaine pour que Faris Moumbagna continue à se familiariser avec la Ligue 1, mais c’est sans aucun doute le joueur qui aura le dernier mot. Un accord sur la prise en charge du salaire devra aussi être trouvé en cas de prêt à Toulouse. L’opération dégraissage se poursuit en tout cas de manière active à Marseille, qui a déjà bouclé les départs de Luis Henrique, Quentin Merlin, Valentin Rongier, Luiz Felipe, Pau Lopez, Samuel Gigot et Amar Dedic pour un total de 45 millions d’euros.