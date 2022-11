Tottenham indique à l'OL comment battre l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a connu une nouvelle débâcle sur la scène européenne ce mardi soir contre Tottenham. Pas forcément de quoi rassurer, à quelques jours de l'Olympico face à l'OL.

A Marseille, l'heure est à la crise. Malgré un début de saison prometteur, l'OM n'y arrive plus. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions, les joueurs d'Igor Tudor inquiètent. Ce mardi soir au Stade Vélodrome, les Phocéens avaient une occasion en or de se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1. Après avoir ouvert le score et montré de belles choses en première période, l'OM s'est effondré lors du second acte. Une tendance qui perdure ces dernières semaines et qui est même notée par les adversaires de l'Olympique de Marseille. Clément Lenglet, buteur ce mardi soir au Stade Vélodrome, ne dira pas le contraire.

L'OM, un grand défaut pointé du doigt

Le bien (mal 😅) nommé Clément Lenglet marque son premier but pour les Spurs et permet à Tottenham d'égaliser 😱



Tout est à refaire pour les marseillais 👀#OMTOT #UCL pic.twitter.com/KqUMBztgJ5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 1, 2022

Au micro de RMC Sport, le défenseur français est revenu sur cette rencontre entre l'OM et Tottenham. Et les Spurs savaient que les Phocéens auraient du mal à tenir le rythme. « On savait que si on avait la capacité de garder le ballon et de les faire coulisser d’un côté à l’autre, on allait trouver des espaces, ce qu’on a plutôt bien fait en seconde période. C’est une équipe qui met énormément de jus, qui laisse énormément de force dans son pressing et dans l'intensité qu’elle donne sur le terrain. Donc, forcément, en seconde période, il y a toujours des moments un peu plus faibles dans le match qu'on a pu exploiter. Après, pour être honnête, on aurait préféré jouer très bien aussi en première période », a notamment indiqué Clément Lenglet, qui pourrait donner quelques idées à Laurent Blanc et à l'OL avant l'Olympico de ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Car si les Gones restent sur deux succès de rang en Ligue 1, l'OM en est à 4 matchs sans victoire sur la scène nationale. Tout porte à croire qu'une nouvelle contre-performance des Phocéens pourrait sceller définitivement l'avenir d'Igor Tudor sur la Canebière.