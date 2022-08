Tony Chapron, talisman secret de Gignac lors d'un OM-PSG

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Quatre ans après avoir déserté les terrains de Ligue 1, Tony Chapron garde un œil avisé sur le championnat français. Il peut aussi être plus léger dans ses commentaires comme quand il revient sur les faits d'un ancien OM-PSG où il a aidé André-Pierre Gignac à marquer.

On l'appelait le Chapron rouge pour sa faculté à vite dégainer les cartons dans les matches qu'il arbitrait. Tony Chapron était un personnage à part dans le milieu arbitral. Il n'était pas forcément toujours apprécié des joueurs à cause notamment des scandales qui ont jalonné sa carrière. Le dernier, un tacle sur le Nantais Diego Carlos, ayant précipité sa fin de carrière. Toutefois, devenu consultant sur Canal+ après avoir rangé son sifflet, il a su montrer un visage plus humain pour se faire mieux connaître et apprécier des téléspectateurs.

Chapron calme Gignac, celui-ci marque deux fois

C'est peut-être déjà le cas de certains supporters de l'OM. Pas toujours très tendre avec leur club durant sa carrière, il avait pu figurer comme étant anti-marseillais chez les plus parano d'entre eux. Mais, il a aussi su « aider » à sa manière le club marseillais comme ce fut le cas lors du clasico OM-PSG d'octobre 2012. Ce soir-là, les deux rivaux s'étaient quittés sur le score de 2-2 après des doublés de Zlatan Ibrahimovic et d'André-Pierre Gignac. Le buteur marseillais doit peut-être sa réussite aux conseils avisés M.Chapron ce soir-là sur le terrain.

Paroles d'ex - Tony Chapron : « Gignac m'a pris pour un devin »



« Au bout de trois minutes, il est surexcité. Je crois que c'est lui qui fait les trois premières fautes du match. Je me dis qu'il va disjoncter et faire péter le match. À un moment donné, il y a un corner pour Paris et il est à côté de moi. Je lui dis : « André-Pierre, il faut vous calmer. Vous êtes bon quand vous êtes serein. Et je pense que si vous vous calmez, vous allez marquer un but. » Parfois quand on est arbitre, on raconte n'importe quoi. Et trois minutes plus tard, il marque ! Arrive la 30e minute, je vois qu'il retombe dans ses travers. Il y a un coup franc pour Paris, il est dans le mur. Et je lui dis : « André-Pierre, vous êtes en train de remonter en pression. Il faut vous calmer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes concentré sur le jeu, vous êtes efficace. Vous avez marqué un but, je suis sûr que vous allez en remarquer un. » Cinq minutes plus tard, il marque un second but ! J'hallucinais », a t-il confié dans une interview à l'Equipe. Voilà comment l'arbitre a, ce soir-là, influé positivement sur le déroulement de la partie et a été plus qu'un figurant sur le terrain.