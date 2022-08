Tirage Ligue des Champions, l’OM promet de ne pas jubiler

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

C’est ce jeudi à 18h00, au lendemain de la fin des derniers matchs préliminaires, que l’UEFA va procéder au tirage au sort des poules de la Ligue des Champions.

Un moment toujours très attendu tant il donne un aperçu des rencontres à venir. Même s’il faut en profiter, la prochaine réforme de cette compétition risquant de faire évoluer tout ça de manière drastique à partir de 2024-2025. En tout cas, si le PSG aborde ce passage de façon très sereine en raison de son habitude et de placement dans le premier chapeau, c’est tout le contraire à l’OM.

Un groupe abordable, l'OM s'était planté

Deuxième de Ligue 1 mais trop timide ces dernières années en Coupe d’Europe, Marseille se retrouve dans le dernier chapeau. De quoi promettre un tirage au sort épicé. Embêtant quand les points UEFA valent de l’or en ce moment, et qu’il y un blason à redorer en C1 après des dernières campagnes pas loin d’être catastrophiques. Résultat, tirage abordable ou compliqué, Alexis Sanchez et les siens vont devoir se retrousser les manches pour faire bonne figure. A Marseille, on a en tout cas décidé de prendre le problème avec philosophie, même si l’OM devait tomber dans un groupe de la mort avec le Real Madrid, Liverpool et l’Inter Milan par exemple. Ou bien dans une poule plus abordable avec Francfort, Séville et Donetsk. Comme le rappelle La Provence, le tirage au sort fait parler, mais ce qui compte, c’est ce qui en est fait. « En 2020, tout le monde croyait le tirage abordable. L’OM avait fini dernier », rappelle le journal local, qui fait référence à la campagne désastreuse contre Manchester City, le FC Porto et l’Olympiakos.

Avant le début de cette édition et la 11e participation de l’OM à cette épreuve, la confiance est en tout cas dans le camp olympien, notamment en raison d’un mercato avec des recrues expérimentés. C’est le cas d’Eric Bailly, qui vient de signer et apportera sa connaissance des joutes européennes. Ce pourrait être utile si l’OM venait à découvrir de nouveaux horizons, car il y a des adversaires que les Marseillais n’ont jamais affronté en prévision, comme le FC Barcelone, le FC Séville ou Tottenham.