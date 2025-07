Timothy Weah, l'OM fait une offre affreuse à la Juventus

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’Olympique de Marseille tente timidement de recruter Timothy Weah. La Juventus et le club de la cité phocéenne doivent encore se mettre d’accord sur la nature de l’échange. Les deux entités ne semblent pas sur la même longueur d’ondes.

Timothy Weah viendra-t-il à l’Olympique de Marseille ? Le joueur semble d’accord pour venir du côté du sud de la France, mais l’accord entre les deux clubs bloque. La venue de l’international américain (44 sélections, sept buts) serait bien vue par Roberto de Zerbi. Le technicien italien a besoin d’un joueur polyvalent au poste de piston pour son système à trois. Avec un retour en Ligue des champions, l’OM a besoin d’étoffer son effectif surtout sur l’aspect défensif. Dans cette optique, la venue du polyvalent joueur de la Juventus serait idéale. Mais les deux entités doivent trouver un accord. Pour rappel cette saison Timothy Weah a disputé 43 matchs toutes compétitions confondues pour six buts et cinq passes décisives. Avec le changement d'entraîneur, le jeune joueur de 25 ans a été baladé à quasiment tous les postes.

L’OM veut une option, la Juventus, l’obligation

La Stampa : Timothy #Weah a accepté la proposition de l'#OM, reste maintenant à trouver un accord entre les deux clubs. La Juve réclame 15M et serait prête à accepter un prêt avec obligation, Marseille voudrait simplement une option 🗞️ pic.twitter.com/qc5diLKwQW — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 11, 2025

Depuis plusieurs jours, Timothy Weah doit arriver à Marseille, mais sous quelle forme. Au départ, c'était un transfert de 15 millions d'euros qui devait convenir à la Juventus. Ce jeudi, il a été question d'une arrivée sous la forme de prêt avec une obligation d’achat de 15 millions d’euros à l'été 2026 donc. Mais ce vendredi le média italien la Stampa précise que l’OM aimerait transformer cette obligation en simple option d’achat, ce qui change bien évidemment tout. L’objectif des dirigeants marseillais, être le plus flexible possible concernant le joueur. Toujours selon le média italien, le club du Piémont est prêt à accepter l’obligation d’achat, mais reste opposé à l’option simple. Un feuilleton qui va continuer d’évoluer dans les prochains jours, car l’OM est réellement intéressé par l’ancien joueur du LOSC. Cependant, le montant ne devrait pas bouger et la Juventus tient à se montrer ferme, de peur de voir l'OM se servir de cet intérêt et de la volonté de l'Américain de signer à Marseille pour changer les conditions du deal.