Timothy Weah à l’OM, tout s’accélère

Par Hadrien Rivayrand

L'OM recherche activement de nouveaux joueurs susceptibles d'apporter une belle plus-value à l'effectif de Roberto De Zerbi. Les Phocéens adorent le profil d'un certain Timothy Weah, qui souhaite quitter la Juventus.

L'Olympique de Marseille compte bien passer la seconde sur le marché des transferts estival. Roberto De Zerbi sait que le calendrier sera très chargé la saison prochaine, surtout avec le retour de l'OM en Ligue des champions. L'Italien veut notamment que sa direction lui offre des nouveaux défenseurs. L'ancien de Brighton veut doubler tous les postes et avec le départ d'Amar Dedic, Marseille se cherche un nouveau latéral droit de qualité. Les pensionnaires du Stade Vélodrome pourraient bien trouver leur bonheur du côté de la Juventus.

Weah à l'OM, plus qu'une question de temps ?

Selon les informations de Andersinho Marques via son compte X, le club piémontais et l'Olympique de Marseille sont en effet en négociations actives pour Timothy Weah. Un accord pourrait même être trouvé aux alentours des 15 millions d'euros. L'ancien du PSG ou encore du LOSC est plus que chaud à l'idée de rallier la Canebière. Il a notamment rejeté une offre de Nottingham Forest. En plus de pouvoir jouer comme latéral droit, Weah peut également évoluer au poste de milieu droit. Une polyvalence qui plait beaucoup à l'OM et De Zerbi. A Marseille, l'international américain pourrait retrouver un ancien coéquipier de la Juve, Adrien Rabiot, lui-aussi ancien du Paris Saint-Germain mais qui retrouve des couleurs dans la cité phocéenne. Les prochaines heures seront décisives dans le dossier Timothy Weah à Marseille. Medhi Benatia ne veut pas trop trainer afin de pouvoir enchainer avec l'arrivée prochaine d'autres recrues. Et les Marseillais ne manquent pas de chantiers à régler cet été sur le marché des transferts.