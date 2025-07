Timothy Weah à l’OM, le salaire coince aussi ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Englué dans d’interminables négociations avec Feyenoord pour Igor Paixao, l’OM est confronté à des difficultés similaires dans le dossier Timothy Weah.

Très actif en début de mercato, l’Olympique de Marseille rencontre plus de difficultés à conclure les dossiers Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et Timothy Weah. Concernant le buteur gabonais, L’Equipe confirme que la signature de l’ex-attaquant d’Al-Qadisah n’est pas remise en cause et que sauf grosse surprise, Aubameyang sera bien Olympien dans les jours à venir. On ne peut pas l’affirmer en revanche pour Igor Paixao et pour Timothy Weah. Tandis que les négociations bloquent sur l’indemnité du transfert de l’ailier brésilien avec Feyenoord, le dossier de l’ailier américain de la Juventus Turin est encore plus complexe. Ces dernières heures, la presse italienne a confirmé l’existence d’un accord de principe entre l’OM et la Vieille Dame pour le départ de Weah sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat.

Un désaccord sur la prise en charge du salaire ?

Le prix était en revanche un point de blocage, Marseille proposant 15 millions d’euros tandis que la Juventus Turin réclame 20 millions d’euros. Mais à en croire L’Equipe, le dossier Timothy Weah est en réalité plus complexe encore. Nos confrères Mathieu Grégoire et Loïc Tanzi écrivent que c’est en fait le salaire de l’international américain qui pose problème car « le club italien n'a pas l'intention de combler la différence de salaire entre les émoluments du joueur à Turin et ceux proposés par Marseille ». Un accord est donc encore très loin d’être trouvé entre les deux clubs pour la signature de l’ancien joueur du PSG et de Lille. Un dossier qui traîne et qui frustre le joueur de 25 ans, qui a lui donné son feu vert à l’OM depuis plusieurs jours et qui montre « une envie pressante » de rejoindre ses potentiels futurs coéquipiers dans la cité phocéenne.