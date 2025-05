Tensions à l'OM, un choix historique signé Longoria ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Faute de tranquillité à Marseille, les joueurs de l’OM se sont exilés à Rome ces deux dernières semaines. La preuve que tout ne tourne pas rond au sein du club olympien, ce qui pourrait pousser Pablo Longoria à agir.

Depuis deux semaines, l’Olympique de Marseille a pris ses quartiers dans un hôtel de luxe de Rome afin de préparer le sprint final dans les meilleures conditions. Pour l’instant, le choix de Roberto De Zerbi et de la direction olympienne est plutôt payant puisque l’OM a balayé Brest (4-1) à domicile avant de livrer un excellent match à Lille malgré l’égalisation des Dogues en fin de match (1-1). La question est maintenant de savoir si cette opération commando en Italie va se poursuivre ou si les joueurs olympiens vont revivre une semaine plus classique, avec la préparation du match du Havre dans leur centre d’entraînement à Marseille.

Intervenant régulier pour FC Marseille, Yacine Youssfi regrette que l’OM soit incapable d’être dans les meilleures conditions à Marseille, où tout le monde ne tire à priori pas dans le même sens en interne. « Je trouve dommage que l’OM ait réussi à trouver de la sérénité à Rome et non à Marseille. Ce club a un potentiel immense mais il a malheureusement des ennemis de l’intérieur qu’il le freine. Il faudra bien finir la saison et ensuite se poser les bonnes questions » a publié sur X le spécialiste du club phocéen. A long terme, il est évident que la situation ne peut pas perdurer et que l’OM va devoir retrouver une sérénité totale en interne.

Pablo Longoria prêt à couper l'OM en deux ?

Pour cela, Pablo Longoria pourrait frapper fort en séparant de manière claire et définitive le secteur sportif du reste du club. Une idée à creuser selon le compte insider La Tribune OM. « Et si la solution n'était pas finalement de couper définitivement le sportif de l'administratif ? Ça ne réglera pas tous les problèmes mais ça isolera certains cancers qui manipulent certains médias traditionnels et/ou autres chaînes Youtube plus parisiennes que marseillaises » a suggéré le compte généralement bien informé sur l’actualité olympienne. A une semaine du match face au Havre, samedi lors de la 33e journée de Ligue 1, l'OM a en tout cas pris la décision de ne pas repartir à Rome. Après consultation des joueurs, Roberto De Zerbi a accepté de préparer cet avant-dernier match de la saison à Marseille. Reste maintenant à voir si la sérénité sera enfin au rendez-vous au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus.