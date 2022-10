Tempête sur l'OM, Veretout et Tudor accusés

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très critiqué par les supporters de l’OM, Jordan Veretout est néanmoins un titulaire indiscutable aux yeux d’Igor Tudor à Marseille. L'incompréhension est totale.

Un joueur fait débat à l’Olympique de Marseille ces dernières semaines, il s’agit de Jordan Veretout. Appelé en Equipe de France il n’y a pas si longtemps et transféré cet été en provenance de l’AS Roma pour plus de 10 millions d’euros, le milieu de terrain formé à Nantes ne fait toutefois pas l’unanimité. Titulaire indiscutable au côté de Valentin Rongier au milieu de terrain à l’OM, Jordan Veretout a encore livré une performance décevante à Francfort aux yeux de plusieurs observateurs. Sur son compte Twitter, le journaliste Thomas Bonnavent a par exemple ciblé l’ancien milieu de la Roma. « Veretout tire les corners. Veretout tire les coups-francs. Veretout est titulaire à tous les matchs. Veretout est inutile. Et Tudor est à côté de la plaque sur ce dossier. Insister avec ce joueur à côté de Rongier est en train de tuer le club ces dernières semaines sportivement » a-t-il publié. Un avis massivement partagé par les supporters de l’OM.

Les supporters de l'OM ciblent Veretout

Jordan Veretout relativement décevant depuis son arrivée à l'OM... 🙁 pic.twitter.com/c0oVA7TyNT — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) October 26, 2022

« Imaginez que le changement climatique c'est l'OM. Bah nos modes de vie c'est Rongier et Veretout : on sait qu'on va crever avec mais on s'obstine à ne pas changer », « Veretout c'est le fils de Tudor je n’ai pas d'autres explications », « Tudor qui sort Guendouzi !? Et Veretout est toujours sur le terrain ? Étonnant ce choix », « Je pense que Veretout est sur le terrain pour des raisons extra-sportives. Je n’ose pas imaginer que Tudor ne voit pas ce qu’on voit semaine après semaine » ou encore « Jordan Veretout est titulaire à tous les matchs. Igor rien que pour ça tu mérites le procès qu'il va venir sur ton cas » pouvait-on lire sur Twitter pendant le match entre l’OM et Francfort en Ligue des Champions. Cela ne fait aucun doute, Jordan Veretout est bel et bien la cible des supporters de l’Olympique de Marseille. Mais cet acharnement est-il mérité ? La question mérite d’être posée dans la mesure où L’Equipe a attribué à l’ancien Nantais la meilleure note pour un joueur de l’OM à Francfort mercredi soir avec 6/10.

Veretout, une note étonnante dans L'Equipe

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Il a terriblement souffert en début de match, comme Rongier, mais il a apporté quelques décalages précieux avec sa qualité technique. Un joli une-deux avec Harit qui débouche sur une grosse occasion (45e). Nettement plus juste et tranchant en deuxième période, il a été très utile pour remonter les ballons et venir chercher les adversaires au pressing » analyse L’Equipe tandis que La Provence s’est montrée plus dur avec Jordan Veretout sans pour autant en faire un flop puisque l’ex-Romain a plus que Nuno Tavaraes, Harit, Alexis Sanchez, Clauss, Rongier ou encore Balerdi. Dès lors, on peut légitimement se demander si Jordan Veretout est si mauvais que cela avec Marseille ou s’il est victime comme d’autres joueurs avant lui d’un certain acharnement de la part du public marseillais. Quoi qu’il en soit, la prochaine composition d’équipe d’Igor Tudor, samedi à Strasbourg, sera scrutée de près.