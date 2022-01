Tagliafico veut partir, c’est bon pour l’OM !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Doublure de Daley Blind à l’Ajax Amsterdam cette saison et courtisé par l’OM au mercato, Nicolas Tagliafico veut quitter les Pays-Bas.

Voici une information qui va beaucoup plaire à Pablo Longoria et à Jorge Sampaoli. Loin d’être un titulaire indiscutable à l’Ajax Amsterdam cette saison, contrairement aux années précédentes, Nicolas Tagliafico veut quitter les Pays-Bas lors du mercato hivernal. Insatisfait par sa situation personnelle à un an de la Coupe du monde au Qatar, qu’il disputera avec l’Argentine, Nicolas Tagliafico a fait part à ses dirigeants et à son agent de son envie de changer d’air. Une excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille, dont l’entraîneur Jorge Sampaoli fait de Nicolas Tagliafico sa priorité devant Sead Kolasinac au poste de latéral gauche pour compenser le départ en prêt de Jordan Amavi à l’OGC Nice.

Tagliafico veut partir, rude concurrence pour l'OM

Le quotidien néerlandais AD dévoile que l’agent de Nicolas Tagliafico est ainsi attendu à Amsterdam dans les prochaines heures afin de discuter avec les dirigeants de l’Ajax d’un éventuel transfert au mercato hivernal. Si cette information constitue logiquement une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille, elle ne signifie pas pour autant que la bataille est gagnée pour le club phocéen. C’est même loin d’être le cas car si le média néerlandais confirme l’intérêt très prononcé de l’OM pour Nicolas Tagliafico, il cite également trois autres courtisans de poids de Nicolas Tagliafico. Désespérément à la recherche d’un latéral gauche depuis la blessure de Ben Chilwell, Chelsea suit le dossier au même titre que Naples et le FC Barcelone. Autant dire que pour Marseille, la concurrence est démentielle. Mais le club marseillais dispose d’un atout non négligeable dans ses rangs en la personne de Jorge Sampaoli, qui a dirigé Nicolas Tagliafico avec l’Argentine à la Coupe du monde 2018 en Russie et qui entretient d’excellents rapports avec le joueur de l’Ajax. Suffisant pour faire pencher la balance en faveur de Marseille ?