Tagliafico à Naples, l'OM ne rigole plus

Par Baptiste Mulatier

Pablo Longoria aimerait offrir le latéral de l'Ajax, Nicolas Tagliafico, à Jorge Sampaoli. Mais l'Olympique de Marseille n'est pas seul sur le coup car Naples a déjà entamé des négociations pour l'Argentin.

L'interdiction d'un an de recrutement prononcée par la FIFA contre l'OM n'entrant pas en vigueur sur ce mercato, Pablo Longoria continue de travailler sur de multiples pistes, comme il a l'habitude de le faire. Après avoir bouclé l'arrivée de Cédric Bakambu, le président marseillais espère encore réaliser quelques coups. Il sait à quel point c'est important, encore plus après l'annonce de la sanction contre l'OM, même s'il reste confiant pour obtenir gain de cause devant le Tribunal Arbitral du Sport. Jorge Sampaoli a fait quelques demandes à Pablo Longoria. L'une concerne Nicolas Tagliafico, qu'il a eu sous ses ordres en sélection argentine notamment lors de la Coupe du monde 2018. L'entraîneur argentin apprécie énormément le profil du joueur évoluant à l'Ajax, sous contrat jusqu'en juin 2023 et potentiellement sur le départ. Sampaoli en fait une priorité alors que Tagliafico occupe le même poste que Jordan Amavi, en manque total de temps de jeu et de ce fait prêté à Nice lors de ce mercato.

Naples négocie déjà pour Tagliafico !

Sauf que l'OM n'est pas seul sur le dossier. A en croire les informations de Sky Sport Italia, Naples s'intéresse de très près à Nicolas Tagliafico. Ce dernier était déjà dans le viseur du club du sud de l'Italie depuis plusieurs marchés des transferts. En ce début d'année 2022, Naples, dont l'intérêt est tellement vif pour le latéral gauche, a décidé de passer à l'action. Des négociations ont été entamées avec l'Ajax, qui avait acheté Tagliafico à Independiente en janvier 2018 pour seulement 4 ME. Toujours selon le média italien, les négociations sont âpres avec huitième de finaliste de la Ligue des champions. L'OM va devoir se montrer plus convaincant et abattre ses cartes avant de potentiellement rester muet pendant un an.