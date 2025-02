Suspense, Jonathan David fait patienter l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A quelques mois de la fin de son contrat, Jonathan David ne devrait pas prolonger à Lille. L’attaquant canadien pourra choisir parmi ses nombreux courtisans où l’on retrouve l’Olympique de Marseille, contraint d’attendre le terme de la saison pour connaître la réponse de sa cible.

Après les gros coups réussis ces derniers mois, l’Olympique de Marseille n’a peur de rien. Le club phocéen ose se placer sur des dossiers ambitieux. On ne s’attendait pas forcément à voir l’actuel deuxième de Ligue 1 apparaître parmi les nombreux prétendants de Jonathan David. Pour rappel, l’attaquant du LOSC se rapproche de la fin de son contrat en juin prochain. Et même s’il dispose d’une offre de ses dirigeants, une prolongation n'est pas d’actualité.

L’international canadien semble davantage attiré par un nouveau défi dans sa carrière. Alors pourquoi pas l’Olympique de Marseille ? Les dirigeants marseillais peuvent y croire. Mais avant de connaître la réponse du Lillois, il faudra patienter jusqu’à la fin de la saison. « Oui, je suis libre à la fin de la saison. Et concernant mon futur, j'espère évoluer déjà, devenir un meilleur joueur, jouer dans les plus grands clubs du monde, si j'y parviens », a confié Jonathan David au magazine Onze Mondial.

David concentré sur Lille

« Mais avant tout, je veux juste prendre du plaisir, ne jamais oublier que le foot, c'est du plaisir. J'ai commencé le football parce que c'était un kif. Et même si c'est devenu un métier, il faut se rappeler que je me réveille tous les matins pour du foot, du kif. Tu veux des indices sur mon avenir (sourire) ? Tout le monde le saura en temps voulu, c'est-à-dire en fin de saison. Je ne me prononcerai pas avant. Je veux, d'abord, bien finir ma saison. Cette fin de saison s'annonce excitante, je veux bien jouer, aider l'équipe. Et quand la saison sera finie, la décision sera prise et annoncée », a prévenu le Dogue, sans doute emballé à l’idée de jouer un huitième de finale de la Ligue des Champions.