Surprise, l'OM contacte un défenseur de l'Espagne

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un latéral droit, l’OM a abandonné la piste Nelson Semedo. Le défenseur portugais est trop cher, ce qui a poussé Pablo Longoria à explorer d’autres pistes, dont celle menant à Oscar Mingueza.

Désireux de renforcer sa défense, l’Olympique de Marseille a bouclé un premier renfort avec la signature imminente de CJ Egan-Riley pour quatre ans. L’Anglais de 22 ans ne sera pas le seul renfort en défense. Roberto De Zerbi espère encore boucler au minimum la venue d’un latéral gauche, d’un autre défenseur central et d’un latéral droit. A ce poste, la piste Nelson Semedo a longtemps été bouillante, mais les exigences du défenseur portugais ont finalement poussé l’OM à mettre ce dossier de côté.

El Marsella está interesado en Óscar Mingueza, como ya informó @diarioas, pero a día de hoy el club francés no quiere pagar la cláusula de 20 millones de euros.



Las conversaciones entre las partes continuarán para ver si se llega a un acuerdo. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 13, 2025

A la place, les dirigeants olympiens tentent de faire venir Oscar Mingueza, auteur d’une saison complète avec le Celta Vigo (34 matchs, 4 buts, 6 passes décisives). International espagnol avec 4 sélections, le latéral droit de 26 ans a tapé dans l’oeil du club marseillais selon Relevo. Le média explique qu’un accord est toutefois encore loin d’être trouvé entre toutes les parties puisque le Celta Vigo ne souhaite pas se séparer de son international espagnol pour une somme inférieure au montant de sa clause libératoire, à savoir 20 millions d’euros.

L'OM négocie pour payer moins de 20 ME

L’Olympique de Marseille espère de son côté faire baisser ce prix, et négocie en ce sens afin de trouver un accord satisfaisant pour toutes les parties. Des clubs allemands dont l’identité n’a pas filtré sont également intéressés par Oscar Mingueza, sélectionné par Luis de la Fuente pour le Final Four de la Ligue des Nations avec l’Espagne en ce mois de juin. Entré en jeu face au Portugal en finale, il dispose d’un profil complet et séduisant pour l’OM, qui cherche des joueurs confirmés au plus haut niveau avant de retrouver la Ligue des Champions. Reste maintenant à voir si, après l’échec du dossier Nelson Semedo, la piste Oscar Mingueza se concrétisera pour Marseille ou si le club phocéen devra explorer d’autres pistes à l’avenir à ce poste.