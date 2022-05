Surprise, l’OM cible un flop de Liga au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato approche et les pistes se multiplient du côté de l’OM, où Pablo Longoria a bien l’intention d’être actif.

On le sait, le président de l’Olympique de Marseille a beaucoup avancé sur le dossier de l’attaquant angevin Mohamed Ali Cho ces dernières semaines. Un accord n’est plus très loin entre Angers et l’OM pour un transfert compris entre 12 et 15 millions d’euros même si le dossier n’est pas encore finalisé. Dans le secteur défensif, Isaak Touré (Le Havre) est également en approche tandis que Samuel Gigot s’est d’ores et déjà engagé de manière officielle avec l’OM, club qu’il rejoindra cet été. Pablo Longoria, qui aime multiplier les pistes afin de ne jamais être pris au dépourvu, a bien d’autres dossiers en cours. Selon les informations du journal Sport, le président de l’Olympique de Marseille a par exemple manifesté son intérêt pour Nico Melamed, auteur d’une saison chaotique à l’Espanyol Barcelone. Une piste qui peut surprendre…

Flop... mais grand espoir du football espagnol

Et pour cause, le milieu offensif de l’Espanyol Barcelone a véritablement galéré cette saison avec 31 matchs mais seulement 8 titularisations en Liga et un bilan famélique d’un but et une passe décisive. Nico Melamed, 21 ans, est pourtant considéré comme l’un des grands talents de sa génération en Espagne, d’où l’intérêt de Pablo Longoria à son égard alors qu’il est de notoriété publique que le président de l’Olympique de Marseille connait par cœur tous les joueurs évoluant en Espagne. Reste maintenant à voir si le club phocéen approfondira cette piste en prenant le risque d’investir sur un joueur en cruel manque de confiance, ou si Pablo Longoria a simplement pris la température sans envisager sérieusement de soumettre une offre au club barcelonais pour le moment. Quoi qu’il en soit, le président de l’OM sera attentif à d’éventuels mouvements dans ce dossier et se tient prêt à bondir au cas où il estimera que le moment sera opportun.