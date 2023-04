Stop ou encore, Alexis Sanchez fait frissonner l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Homme fort d’Igor Tudor à l’OM cette saison, Alexis Sanchez est en fin de contrat et Pablo Longoria s’active pour le prolonger. Mais rien n'est décidé et Marseille frissonne.

Auteur de 16 buts avec l’Olympique de Marseille toutes compétitions confondues, Alexis Sanchez est sans conteste l’homme fort de l’équipe d’Igor Tudor depuis le début de la saison. Le professionnalisme de l’international chilien est un exemple à suivre pour tous ses coéquipiers, et le niveau affiché par l’ancienne star du FC Barcelone est impressionnant. Face à Lyon, dimanche soir au Groupama Stadium, El Nino Maravilla a prouvé qu’il était une classe au-dessus de la majorité des joueurs du championnat de France.

Alexis Sanchez est courtisé après sa belle saison à l'OM

La priorité pour Pablo Longoria est donc de prolonger son contrat, alors que le bail d’Alexis Sanchez expirera en juin prochain après s’être engagé une saison plus une en option. Pour que la seconde année optionnelle soit activée, il faut tout simplement que le joueur et le club tombent d’accord pour une prolongation de contrat. L’OM a donc la main, mais Alexis Sanchez peut refuser de rester et s’engager librement dans un autre club alors que River Plate ou encore Galatasaray le courtisent.

D’après les informations de La Marseillaise, à l’heure actuelle, Alexis Sanchez reste muet et flou sur son avenir à l’OM ou ailleurs. L’entourage du joueur, bien qu’en contact avec Pablo Longoria et Javier Ribalta, estime qu’il est encore trop tôt pour ouvrir des négociations concrètes. Et pour cause, Alexis Sanchez estime que les six derniers matchs de Marseille et le classement final seront déterminants pour savoir s’il prolongera ou non dans la cité phocéenne.

Pas de décision avant la fin de la saison

Alexis Sanchez se sent bien à Marseille et apprécie son statut de joueur respecté et écouté. Mais l’ancien attaquant de Manchester United regrette de ne pas avoir gagné de titre et d’avoir été éliminé si tôt en Ligue des Champions. Il faudra par conséquent un recrutement conséquent pour bâtir une équipe compétitive en Europe afin de convaincre Alexis Sanchez de rester. Rien d’impossible pour Pablo Longoria, qui est bien décidé à bâtir une équipe encore plus forte que cette saison… autour de sa star chilienne.