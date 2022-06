Sous pression, Longoria retourne à Arsenal au mercato

Dans : OM.

Par Sébastien Veyrier

Dans son optique de relancer des joueurs en difficultés dans leur club, Pablo Longoria suit le dossier Nuno Tavares. Une offre de prêt de l'OM est arrivée sur le bureau d’Arsenal.

Voyant que le mercato de l’OM n’est pour le moment pas à la hauteur de ses espérances, Jorge Sampaoli n’a pas hésité à mettre un petit coup de pression à Pablo Longoria. Le président de l’OM doit donc rapidement trouver quelques renforts pour son coach, sous peine d’envenimer une situation qui peut vite dégénérer avec l’Argentin. Longoria est passé à l’action avec Nuno Tavares.

L’OM se rapproche de Nuno Tavares

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par N T ⚡️ (@nuno_tavares71)

Cela fait quelques jours que la rumeur Nuno Tavares bruisse dans les couloirs du Vélodrome. Après s’être renseigné sur le joueur auprès d’Arsenal, Pablo Longoria s’est positionné en transmettant une offre de prêt avec option d'achat aux Gunners. Arrivé lors du dernier mercato estival à Londres, le latéral gauche portugais de 22 ans a joué 22 matchs en Premier League, mais il risque d'être barré l’année prochaine par Kieran Tierney.

Pour le moment, Pablo Longoria n’a pas reçu de réponse de la part d’Arsenal qui sur le principe, n’est pas contre un prêt avec option d’achat selon Foot Mercato. Il ne va pas falloir trop traîner pour l’OM, car d’autres clubs sont sur les rangs et notamment l’Atalanta qui trouve pour le moment le joueur trop cher. Les bonnes relations entre l’Olympique de Marseille et Arsenal depuis quelques mercatos pourraient faire basculer l’opération en faveur des Olympiens, sachant que Saliba, Guendouzi et notamment Kolasinac ont permis de créer un véritable pont entre Marseille et Londres.