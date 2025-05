Son arrivée annulée, Gameiro calme les supporters de l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Proche de s’engager avec l’Olympique de Marseille à l’été 2021, Kevin Gameiro avait annulé sa venue à la dernière minute. On pensait alors que la pression des supporters marseillais avait pesé. Mais l’ancien Parisien a raconté une autre version.

Les supporters de l’Olympique de Marseille n’ont sans doute pas oublié cet épisode. A l’été 2021, Kevin Gameiro était passé tout proche d’une signature au club phocéen. Mais très vite, les fans olympiens s’étaient opposés à la venue de l’ancien Parisien, encore attaché au club de la capitale. L’attaquant français avait finalement annulé son arrivée. Mais contrairement à ce que l’on pensait, la pression du public marseillais n’est pas la cause du rebondissement.

Le fils de Gameiro a dit non

« J’étais en vacances, les discussions étaient bien avancées, a raconté Kevin Gameiro à RMC. Pendant quinze jours, j’avais une boule au ventre. A 34 ans, je me disais: "Mais qu’est-ce qui m’arrive ? Ce n’est pas normal d'avoir une boule au ventre". C’est la première fois que j’en ai discuté avec ma famille et les gens qui m’entourent. Parce que c’était une décision très importante. Un club pas facile, avec ce qu’il y a autour. Quand tu arrives dans un club comme ça, il faut être à 100%. J’ai une vie de famille, c’est compliqué. J’ai des enfants. A ce moment-là, le grand avait 12 ans. On sait que ça peut être compliqué à l’école. »

🗣️ "Papa, jamais je ne porterai ce maillot."



🤯 Comment le fils de Kevin Gameiro l’a convaincu de ne pas signer à l’OM. pic.twitter.com/0hstSiA8R1 — RMC Sport (@RMCsport) May 15, 2025

« C’est lui qui m’a permis de prendre une décision, on va dire. En rigolant, je lui avais dit : "Tu sais qu’on va peut-être signer à Marseille. Il faudra porter le maillot de Marseille à la signature." Et là, il me regarde et il me dit : "Papa, jamais de la vie je ne porterai ce maillot". J’ai dit : "Ok, d’accord, j’ai compris". Donc j’ai appelé Pablo (Longoria) et je lui ai expliqué. Je lui ai dit : "Je ne vais pas venir à Marseille, parce que je sais que je ne vais pas être bien. Je ne veux pas vous faire faux bond". Même si au niveau du salaire et de la renommée, c’est un très grand club, je n’allais pas être au top, donc j’ai décidé de décliner l’offre. Et à ce moment-là, je n’avais rien », s’est souvenu le jeune retraité, qui avait ensuite retrouvé son club formateur Strasbourg.