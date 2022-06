Sofiane Diop, l'OM demande un énorme cadeau à Monaco

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré les efforts de Pablo Longoria, le mercato de l’OM peine à décoller, ce qui commence à sérieusement irriter Jorge Sampaoli.

Mercredi matin, les joueurs de l’Olympique de Marseille avaient rendez-vous au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus pour la reprise de l’entraînement. Une seule recrue était présente à cette occasion : Samuel Gigot, dont la signature a été bouclée en janvier en provenance du Spartak Moscou. Cela fait peu pour contenter l’exigeant Jorge Sampaoli, qui attend au moins cinq renforts lors de ce mercato estival. Pablo Longoria fait son maximum pour apporter à l’entraineur de l’OM les joueurs dont il a besoin. Et selon Foot Sénégal, le président de l’Olympique de Marseille creuse une piste aussi ambitieuse que surprenante puisque Sofiane Diop est ciblé par le club phocéen. Remplaçant à Monaco depuis la venue de Philippe Clément en janvier à la place de Niko Kovac, il fait partie des joueurs les plus talentueux de sa génération.

L'OM tente le coup pour Sofiane Diop

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sofiane Diop (@sofiane_diop)

Auteur de 9 buts et de 7 passes décisives la saison dernière toutes compétitions confondues malgré son déclassement au mois de janvier, Sofiane Diop est un joueur dont le profil est grandement apprécié par Pablo Longoria et par Jorge Sampaoli. L’international espoirs français est aussi bien capable de jouer sur un côté qu’en soutien de l’attaquant dans l’axe, une polyvalence qui plait beaucoup au staff de l’OM, qui voit en lui le potentiel successeur d’Amine Harit, prêté la saison dernière par Schalke 04 et dont le retour à Marseille est toujours incertain. Reste que pour l’heure, on imagine très mal Monaco céder l’un des ses joueurs les plus talentueux à un concurrent direct pour le podium. Audacieux sur le marché des transferts, Pablo Longoria souhaite néanmoins tenter le coup à fond et songe à soumettre à l’ASM une offre de prêt avec option d’achat. Il s’agit maintenant de voir ce que les dirigeants monégasques penseront de cette offre mais aussi de savoir dans quel état d’esprit se trouve Sofiane Diop dans l’optique de la saison prochaine.