« ‍Si je devais rester… ‍», De Zerbi fait trembler l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Face à la presse à la veille du match crucial dans la course à la Ligue des Champions entre l’OM et Montpellier, Roberto De Zerbi a évoqué la saison à venir. Sans assurer à 100% qu’il sera toujours présent à Marseille.

La pression est colossale sur les épaules des joueurs de l’Olympique de Marseille avant la réception de Montpellier, samedi soir en Ligue 1. Face à la lanterne rouge du championnat, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas d’autre choix que de reprendre leur marche en avant et de gagner, sous peine d’être éjectés du top 4 à l’issue de la 30e journée. L’entraîneur italien en a bien conscience mais pour venir à bout de la pire défense de Ligue 1, il n’a pas l'intention de faire de gros changements dans son équipe. Un retour à la défense à quatre n’est, par exemple, pas à l’ordre du jour.

En revanche, Roberto De Zerbi aimerait retrouver son dispositif préférentiel la saison prochaine, à savoir le 4-2-3-1… à condition de rester. Ce qui n’est pas encore certain à 100% si l’on analyse en profondeur les déclarations de l’ancien entraîneur de Brighton, qui a confirmé vouloir revenir à une défense à quatre « si (je) devais rester ». Un moyen peut-être de mettre un gros coup de pression à sa direction dans l’optique du prochain mercato. « Si je devais rester ici l’an prochain, et que l’on m’amène des joueurs qui s’adaptent à une défense à quatre, moi aussi j’aimerais y retourner avec des latéraux offensifs, des ailiers qui jouent des un contre un, un numéro dix comme Adrien Rabiot qui attaque les espaces et deux milieux défensifs » a d'abord expliqué Roberto De Zerbi avant de conclure.

De Zerbi jette le doute sur son avenir

« C’est comme ça que j’ai toujours joué mais il faut s’adapter aux caractéristiques des joueurs et je pense qu’on l’a bien fait. On a été 2e toute la saison et je pense que cette baisse que l’on a depuis sept matchs, ça ne dépend pas de l’aspect tactique. Mais si quelqu’un veut affirmer le contraire, on peut toujours en parler » a lancé le coach de l'OM. De quoi faire cogiter Pablo Longoria et Medhi Benatia, lesquels ne veulent de leur côté pas entendre parler d’un départ de l’entraîneur italien de 45 ans à l’issue de la saison, peu importe le classement final de l’OM. Le président espagnol, souvent critiqué pour l’instabilité sur le banc marseillais, ne souhaite plus répéter les erreurs du passé. Reste à voir si Roberto De Zerbi sera dans la même optique que lui, et s’il acceptera de rester à l’issue de sa première saison en Provence.