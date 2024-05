Sergio Conceiçao, une rumeur effrayante pour l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria s'est rendu lundi au Portugal, si tout le monde pensait que le président de l'Olympique de Marseille allait voir Sergio Conceiçao, il a uniquement rencontré son agent, le tout-puissant Jorge Mendes.

Ces derniers jours, les choses semblaient acquises ou presque pour l'OM dans la quête de son nouvel entraîneur. Après l'échec des négociations avec Paulo Fonseca, qui préfère rejoindre l'AC Milan, le président marseillais était annoncé comme tout proche d'obtenir la signature de Sergio Conceiçao, et cela même si l'entraîneur portugais du FC Porto a un contrat jusqu'en 2028 avec le club désormais dirigé par André Villas-Boas. Dans La Provence, Pablo Longoria n'a pas voulu confirmer l'identité du technicien qu'il vise, mais il en a dressé un portrait qui ressemble à Conceiçao. « Je peux juste vous dire que c’est un grand entraîneur qui est sous contrat avec un autre club et nous respectons cela. Je ne peux pas faire d’autre commentaire », a confié le patron de l'Olympique de Marseille en marge de l'interview accordée par Frank McCourt au quotidien régional. Cependant, tout n'est pas si clair.

Journalistes pour La Provence, Ludovic Ferro et Alexandre Jacquin estiment que tout n'est pas bouclé dans le dossier du nouvel entraîneur et que la venue de Sergio Conceiçao est loin d'être acquise. Notamment parce que du côté de Porto, une rumeur augmente au fil des heures sur la possibilité que l'entraîneur portugais choisisse finalement de rester sur le banc du club qu'il a rejoint en 2017 après son éphémère passage au FC Nantes. elon une source citée par le quotidien marseillais, Conceiçao serait de plus en plus tenté par l'idée de ne pas bouger et donc de refuser l'offre marseillaise. « Si l'entretien entre Pablo Longoria et Jorge Mendes a bel et bien eu lieu et que la direction travaille sans relâche sur le dossier du successeur de Jean-Louis Gasset, on n'était pas forcément plus avancés sur le cas de l'ancien international portugais », expliquent nos confrères. Autrement dit, même si Pablo Longoria semble droit dans ses bottes dans ce dossier, le président de l'OM prend des pincettes afin de ne pas décevoir une fois de plus les supporters phocéens. A Sergio Conceiçao de savoir ce qu'il veut faire.