Seko Fofana bientôt à l’OM, c’est chaud comme jamais

Par Corentin Facy

A la recherche d’un milieu défensif lors de ce mercato estival, l’OM n’a pas abandonné la piste menant à Seko Fofana.

Après avoir recruté Jonathan Clauss il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille va-t-il passer à l’offensive afin de s’offrir un autre taulier du RC Lens ? A en croire les informations de La Provence, les dirigeants de l’OM, Pablo Longoria en tête, ont toujours dans l’idée de faire venir Seko Fofana dans la cité phocéenne. Et pour cause, l’Olympique de Marseille n’a jamais vraiment abandonné l’idée de recruter l’international ivoirien cet été. Au cours des derniers jours, le dossier Fofana est revenu en très bonne place sur le bureau de Pablo Longoria et de l’état-major marseillais, une nouvelle qui enthousiasme logiquement les supporters au vu de la saison stratosphérique réalisée par Seko Fofana en Ligue 1 en 2021-2022.

L'OM fait de Fofana une priorité

Le cap(itaine) des 2⃣7⃣ ans pour Seko Fofana ! Le numéro 8 lensois souffle une bougie de plus aujourd'hui !#BonAnniversaireSeko 🎂 pic.twitter.com/PxMfAkW6AN — Racing Club de Lens (@RCLens) May 7, 2022

En interne à l’OM, le profil de Seko Fofana fait l’unanimité, aussi bien du côté du staff d’Igor Tudor que de celui de la direction. Pablo Longoria suit le profil de l’international ivoirien depuis très longtemps et même si la piste paraît très difficile à boucler car très onéreuse, l’OM veut croire en ses chances de parvenir à un accord avec le RC Lens. Il faut dire que selon le quotidien régional, les relations sont excellentes entre les Sang et Or et l’Olympique de Marseille, qui ont bouclé dans de bonnes conditions le transfert de Jonathan Clauss il y a une semaine. Il y a quelques jours, Le Phocéen dévoilait par ailleurs qu’un accord avait été trouvé entre Pablo Longoria et Seko Fofana sur le plan contractuel. Une première étape décisive qui encourage le président de l’OM à explorer ce dossier en profondeur. Marseille, qui vise également Alexis Sanchez en attaque, espère donc conclure son mercato avec deux recrues clinquantes. Mais pour y parvenir, il faudra continuer à dégraisser alors que ces dernières 48 heures, les départs de Targhalline et de Luan Peres ont été bouclés.