Sampaoli, une méga prime et une prolongation à l’OM !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Marseille a basculé dans l’euphorie samedi soir après sa large victoire contre Strasbourg et sa qualification directe pour la Ligue des Champions.

Deuxième durant une très longue partie de la saison, l’Olympique de Marseille avait perdu sa place de dauphin du PSG lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1 en s’inclinant piteusement à Rennes. Une semaine plus tard, l’équipe de Jorge Sampaoli s’est parfaitement reprise en balayant Strasbourg (4-0) et en récupérant sa deuxième place au profit de l’AS Monaco, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Deuxième ou troisième, qualification directe pour la C1 ou barrage, cela change tout dans l’optique du mercato et de la préparation pour la saison prochaine. Selon les informations de L’Equipe, le président Pablo Longoria avait préparé depuis longtemps sa petite liste de courses en cas de qualification directe en Ligue des Champions. En ce sens, le mercato devrait être animé à Marseille. Un marché des transferts sur lequel Jorge Sampaoli et Pablo Longoria travaillent main dans la main depuis un an.

Sampaoli et Longoria, c'est le grand amour

Et cela va se poursuivre puisque le quotidien national confirme que Jorge Sampaoli va poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille. Après la défaite à Rennes, l’entraineur argentin avait laissé la place au doute quant à son futur. Mais avec la qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, toutes les incertitudes ont été balayées. L’Argentin, qui va empocher une énorme prime en raison de la qualification en C1, pourrait même prolonger son contrat. Son bail actuel expirera en juin 2023 et Pablo Longoria aimerait le prolonger afin de sécuriser son entraîneur et renforcer l’autorité de celui-ci vis-à-vis de son groupe. Des discussions sont en cours et un accord est proche d’être trouvé sur le plan financier pour la prolongation de Jorge Sampaoli. Restera ensuite à régler un point crucial avant de signer cette prolongation : la durée de celle-ci. Jorge Sampaoli, qui n’est pas vraiment réputé pour être un entraîneur de long terme, se sent bien à Marseille, que ce soit dans la ville ou dans le club. Il pourrait donc poser ses valises plus longtemps que prévu dans la cité phocéenne pour le plus grand plaisir de Pablo Longoria et des supporters olympiens.