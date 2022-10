Sampaoli revient se mêler du mercato de l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Après sa belle saison avec l'OM, Jorge Sampaoli a finalement pris la décision de quitter le club phocéen peu avant la reprise de la saison 2022/2023. Désormais coach du FC Séville, l'ancien de Marseille a un plan en tête pour chiper un joueur phocéen que Pablo Longoria pourrait ne pas retenir.

Adulé, respecté et aimé à l'OM, Sampaoli avait tout ce qu'il lui fallait pour rester dans la cité phocéenne. Tout, sauf des garanties au niveau du mercato. Les ambitions du technicien argentin ne corroboraient pas avec celles des dirigeants marseillais, ce qui a contraint au départ de l'entraîneur de 62 ans. Le natif de Casilda n'est pas resté très longtemps sans club puisqu'il officie depuis peu avec le FC Séville. Le coach du club andalou a la lourde tâche de relever la formation espagnole qui peine aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Mais Jorge Sampaoli a une idée pour sauver Séville. Il veut faire venir l'un de ses soldats de la saison passée avec l'OM. Un joueur qui est d'ailleurs en grande difficulté cette année sous les ordres d'Igor Tudor.

Sampaoli veut faire venir Gerson en Andalousie

Selon les informations d'Estadio Deportivo, le FC Séville et surtout Sampaoli, aimeraient recruter Gerson cet hiver. Le milieu de terrain, auteur de 11 buts et 8 passes décisives la saison passée était l'un des hommes forts du système de Sampaoli. Mais cette saison, le Brésilien est repositionné plus haut sur le terrain par Igor Tudor et peine à afficher un rendement similaire à celui de l'année dernière. Buteur deux fois cette saison, le joueur de 25 ans n'arrive pas à s'implanter dans le système du technicien croate. Au point d'être désormais, comme Dimitri Payet, un simple remplaçant. C'est pourquoi Sampaoli aimerait le relancer dans un club qui manque cruellement de joueur aussi polyvalent que Gerson. Évalué à 22 millions d'euros par le site Transfermarkt, l'ancien joueur de l'AS Rome pourrait être tenté par l'aventure andalouse, ce qui profitera à Marseille qui a besoin de renflouer ses caisses.