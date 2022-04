Saliba prépare déjà ses adieux à l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prêté sans option d’achat par Arsenal, William Saliba donne entière satisfaction à l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria aimerait conclure son transfert définitif. Mais d’après les déclarations du défenseur central, son avenir se situe plutôt du côté de Londres.

Prometteur pour ses débuts en équipe de France, William Saliba peut prétendre à une place dans le groupe qui disputera la Coupe du monde 2022. Le défenseur central devra garder le même niveau de performance avec l’Olympique de Marseille… ou Arsenal. Pour rappel, le Français n’est que prêté sans option d’achat par les Gunners.

🥳 Joyeux anniversaire à William Saliba qui fête ses 2️⃣1️⃣ ans au sein du groupe France 🇫🇷🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/fasjGMJVEb — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 24, 2022

Le club phocéen aimerait conclure un transfert définitif. Mais les obstacles s’accumulent sur la route de Pablo Longoria. Tout d’abord, la valeur de William Saliba, surtout avec son nouveau statut d’international, risque de dépasser les possibilités financières du président marseillais. Mais surtout, Arsenal et son manager Mikel Arteta semblent impatients de récupérer leur joueur sous contrat jusqu’en 2024.

Saliba et l'OM c'est encore le grand flou

« Ils sont souvent en contact avec mon agent, a confirmé William Saliba dans L’Equipe. Ils m'envoient des messages. Ils regardent mes matches. Ils me disent qu'il faut continuer comme ça. » Flatté, le Marseillais ne cache qu’il se verrait bien revenir chez les Gunners, à la simple condition d’exister dans les rotations du coach. « C'est sûr que je ne peux pas me contenter d'être sur le banc d'Arsenal et être content, a-t-il prévenu. Je veux jouer titulaire. Après, si j'entre dans la rotation en tant que remplaçant, ce n'est pas comme rester avec les moins de 23 ans et n'être jamais dans le groupe. »

« Comme si je n’allais plus revenir »

Longtemps ignoré par Mikel Arteta, William Saliba réclame logiquement des garanties. Rien de rassurant pour l’Olympique de Marseille, où le défenseur central s’imagine passer ses derniers mois. « Si je veux rester ? Ce club et ce public sont magnifiques donc je veux profiter un max d'ici la fin de saison, comme si je n'allais plus revenir, a répondu l’ancien Stéphanois. Il reste deux mois, je veux savourer chaque moment, à domicile notamment. Après on verra. Si je reviens, ce sera avec grand, grand plaisir. » Ce ne sont pas encore des adieux mais…