Saliba de retour, l'OM croit au miracle !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Avec le départ de Luan Peres, l’OM va certainement recruter un nouveau défenseur central. Et s’il s’agissait de William Saliba ?

En conférence de presse il y a quelques jours lors des présentations de Mbemba, Touré et Gigot, le président olympien Pablo Longoria a affirmé qu’en cas de départ de Duje Caleta-Car, un défenseur central serait recruté à l’OM afin d’avoir six joueurs à ce poste. Le Croate est toujours dans l’effectif mais à la surprise générale, c’est Luan Peres qui est en passe de faire ses valises pour la Turquie, un départ que l’OM devra donc compenser. Et selon les informations de L’Equipe, les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont toujours pas perdu espoir dans l’épineux dossier William Saliba. En effet, le quotidien national dévoile que le vice-champion de France en titre est « étonnamment optimiste » quant au retour du défenseur formé à l’ASSE sur la Canebière.

Saliba toujours ciblé par l'OM au mercato

L’optimisme de l’OM dans le dossier William Saliba a de quoi surprendre dans la mesure où Arsenal est prêt à offrir une prolongation de contrat à son international français. Dans les faits en revanche, Saliba n’est toujours pas un titulaire dans l’esprit de Mikel Arteta, malgré les déclarations élogieuses du manager espagnol à l’égard du joueur. Or, William Saliba veut absolument être titulaire cette saison afin de ne pas manquer le coche et disputer la Coupe du monde au Qatar avec l’Equipe de France. En ce sens, William Saliba voit d’un bon œil un retour à l’OM, où son statut de titulaire ne sera jamais contesté. Conscient de la volonté du joueur de revenir en Provence, Pablo Longoria tente le coup à fond et a diné avec l’agent de William Saliba à Londres en début de semaine. Preuve que l’OM n’a pas encore abdiqué dans ce dossier, malgré la complexité de celui-ci sur le plan financier.