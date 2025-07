Sacha Boey intercepté, l’OM crée la surprise

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Alors qu’il semblait parti pour retrouver Galatasaray il y a encore quelques heures, le Français Sacha Boey pourrait bien planter le club turc. Finalement, le latéral droit non retenu par le Bayern Munich aurait choisi l’Olympique de Marseille après un rebondissement inattendu.

L’Olympique de Marseille va peut-être arracher la signature de Sacha Boey (24 ans). Plus tôt ce vendredi, la situation semblait pourtant mal engagée. Le latéral droit du Bayern Munich, ralenti par des blessures et peu utilisé par l’entraîneur Vincent Kompany (seulement 13 apparitions en Bundesliga cette saison), était annoncé tout proche d’un retour à Galatasaray. La presse turque annonçait un accord entre le champion local et les Bavarois pour un prêt payant de 2 millions d’euros, assorti d’une option d’achat à 10 millions d’euros.

Boey refuse Galatasaray pour l'OM

Une belle affaire en perspective quand on sait que le Français avait été recruté pour 30 millions d’euros à l’hiver 2024. L’Olympique de Marseille pouvait nourrir des regrets. Sauf que la direction olympienne n’a rien lâché jusqu’au bout. Résultat, les Marseillais seraient en mesure d’inverser la situation à la dernière minute. Le journaliste du média HT Sport Çağatay Çelik indique que Sacha Boey a trouvé un accord total avec le vice-champion de France. L’ancien joueur du Stade Rennais attendrait maintenant que le Bayern Munich s’entende avec l’Olympique de Marseille.

Sacha Boey, Marsilya ile her konuda anlaşma sağladı; Bayern Münih ile Marsilya’nın anlaşmasını bekliyor.



Boey, kariyeri için Galatasaray’ı değil Marsilya’yı seçti. (Çağatay Çelik - HT Spor) pic.twitter.com/kqkzA4OE2q — Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) July 4, 2025

A noter que Galatasaray ne serait plus dans la course après un refus inattendu du latéral droit. De quoi faciliter les discussions pour les dirigeants marseillais. Ces derniers seront probablement invités à s’aligner sur l’offre stambouliote pour récupérer le joueur sous contrat jusqu’en 2028. Si cette tendance se confirme, le club phocéen ne devrait pas rencontrer trop de difficultés pour conclure cette belle affaire. Sacha Boey deviendrait ainsi la quatrième recrue marseillaise après Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina.