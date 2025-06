Sacha Boey à l'OM, c'est la sidération

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un renfort au poste de latéral droit, l’OM s’intéresse à Sacha Boey. Mais le prix fixé par le Bayern Munich pour le défenseur français risque de brutalement mettre fin à cette piste.

Malgré une bonne saison, les satisfactions ont été rares pour l’Olympique de Marseille dans le secteur défensif en 2024-2025. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce secteur de jeu est la priorité des dirigeants marseillais en ce début de mercato. Plusieurs éléments ne seront pas retenus en cas d’offre, à l’instar de Bamo Meïté, Derek Cornelius, Pol Lirola ou encore Quentin Merlin. En revanche, un joueur a apporté satisfaction et a surpris tout le monde, il s’agit d’Amir Murillo. En défense centrale ou au poste de latéral droit, l’international panaméen a été l’un des joueurs les plus utilisés par Roberto De Zerbi.

Cela n’empêche que l’OM aimerait recruter un latéral droit pour le concurrencer et a ciblé pour cela Sacha Boey. Le défenseur français n’est pas un titulaire au Bayern Munich, où il a enchainé les pépins ces derniers mois. Le club bavarois est d’ailleurs ouvert à son départ, mais n’a aucunement l’intention de brader l’ancien joueur du Stade Rennais. Douche froide pour l’OM, il faudra payer 20 millions d’euros pour s’offrir Sacha Boey cet été selon le média Tuttojuve, qui relaie par ailleurs l’intérêt de la Juventus Turin à l’égard du défenseur de 25 ans.

Un prix XXL et une forte concurrence

Avec une telle concurrence et un prix aussi haut, difficile d’envisager Sacha Boey signer à l’Olympique de Marseille dans les prochaines semaines. Les supporters phocéens ne le regretteront pas, eux qui en grande majorité étaient assez sceptiques à l’annonce de cette piste, principalement à cause des blessures à répétitions du latéral droit. Marseille veut un joueur fiable à ce poste pour offrir une vraie concurrence à Amir Murillo et la piste Sacha Boey semble à présent moins crédible. Reste à voir si Medhi Benatia persistera tout de même, ou si le directeur sportif de l’OM se tournera définitivement vers d’autres cibles encore secrètes.