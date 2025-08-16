Rowe viré sur le champ, l'OM n'a plus le choix

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Joel Ordonez doit arriver à l'Olympique de Marseille dans les prochains jours avec un transfert très cher pour les Phocéens. Un joueur devra donc s'en aller pour équilibrer les comptes et la victime désignée s'appelle Jonathan Rowe.

Avant cet été, l'Olympique de Marseille n'avait jamais dépensé 35 millions d'euros sur un joueur au mercato. Dans quelques jours, le club olympien pourrait le faire pour la deuxième fois en peu de temps. Il a fallu ce montant pour obtenir Igor Paixao et Joel Ordonez ne sera pas vendu par Bruges pour une somme inférieure. Si l'argent de la Ligue des champions va rentrer dans les caisses du club, ces lourds investissements obligeront quand même l'OM à vendre un ou plusieurs éléments d'ici la fin de l'été. Les Marseillais dont la vente sera autorisée et qui pourront rapporter gros ne sont pas légion.

Rowe n'est pas indispensable à l'OM

A ce stade, le principal favori pour s'en aller s'appelle Jonathan Rowe. Le jeune ailier anglais a beaucoup de prétendants en Europe surtout après son Euro Espoirs victorieux. Un scénario qui scandalise de nombreux supporters phocéens, séduits par le potentiel de l'ancien joueur de Norwich et par sa préparation estivale sérieuse. Ancien entraîneur des gardiens à l'OM, Laurent Spinosi n'est pas aussi attaché qu'eux à Rowe. Il défend bec et ongles l'idée d'une vente de l'Anglais au mercato estival.

OM : Ordonez bloqué, Bruges prend McCourt pour Textor https://t.co/wqa8A51zLr — Foot01.com (@Foot01_com) August 15, 2025

« Est-ce qu’on a besoin d’un joueur à ce poste de défenseur central ? Oui, et de qualité. Rowe, ce n’est pas un joueur titulaire à part entière. Donc même si bien sûr moi aussi je l’adore, mais même de lui-même, s’il est encore remplaçant toute l’année, il va finir par faire la gueule et on va le perdre… Avant qu’on le perde, et si tu as la possibilité de faire un joueur comme Ordonez, ce n’est pas grave. On perdrait un bon joueur, mais pas une pièce maîtresse. On perdrait un remplaçant pour recruter un titulaire. Tant qu’à faire, qu’on arrive à construire une grosse défense pour prendre moins de buts que l’année dernière », a t-il confié au site Football Club de Marseille. Il sera rapidement écouté par Pablo Longoria si une offre à 20 millions d'euros minimum arrive sur la table du président de l'OM.