Rowe trouve son nouveau club, l'OM reçoit 15 ME

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'apprête à vivre une fin de mercato estival mouvementée. Plus en odeur de sainteté sur la Canebière, Jonathan Rowe est notamment invité à se trouver un nouveau club.

L'OM traverse déjà une crise suite à son revers sur la pelouse du Stade Rennais vendredi soir dernier en Ligue 1. La tension monte dans le vestiaire de Roberto De Zerbi. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en seraient même venus aux mains. Une attitude qui ne plait pas du tout à la direction marseillaise, qui a décidé logiquement de sanctionner ses deux joueurs. Si Rabiot devrait bel et bien rester à l'OM cet été, ce n'est pas le cas de Jonathan Rowe. L'Anglais est invité à se trouver une nouvelle écurie. Heureusement pour lui et Marseille, l'ancien de Norwich ne manque pas de prétendants, surtout en Serie A.

Rowe bientôt joueur de la Roma ?

Selon les dernières informations de SportMediaset, Bologne et la Roma se livrent en effet une lutte totale pour récupérer Jonathan Rowe. Le premier club cité a déjà fait une offre mais n'a pas encore la certitude que le deal soit bouclé. Le club de la Louve est aussi en contacts constants avec l'OM et l'entourage de l'Anglais. D'ailleurs, la Roma serait la plus proche de finaliser l'arrivée de Jonathan Rowe pour un montant de 15 millions d'euros. En attendant d'en savoir plus concernant l'arrivée du joueur marseillais, l'écurie romaine va accueillir Leon Bailey en provenance d'Aston Villa. La Roma a décidé d'accélérer les choses pour son mercato et compte bien se mêler à la course au titre cette saison en Serie A. A noter qu'avec la somme perçue dans la vente de Rowe, l'OM réinvestira sur le marché. Edon Zhegrova (LOSC) est un joueur apprécié mais la Juve est aussi dans le coup pour le recruter.