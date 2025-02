Rowe et l’OM, il y a du divorce dans l’air

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un début de saison prometteur, Jonathan Rowe s’est fait piétiner par la concurrence à l’OM. La question d'un départ en fin de saison se pose déjà.

Recruté par l’Olympique de Marseille pour 14 millions d’euros à Norwich lors du dernier mercato estival, Jonathan Rowe avait tout l’air de la bonne pioche pour le club phocéen. Ailier virevoltant de seulement 21 ans, l’Anglais a rapidement fait office de joker de luxe pour Roberto De Zerbi, débloquant quelques situations en cours de jeu comme celle à Lyon, avec un but salvateur dans le temps additionnel pour offrir la victoire à son équipe. Mais depuis le passage en 3-4-3 et l’absence de purs ailiers dans le dispositif marseillais, Jonathan Rowe a disparu du paysage.

🔈 | @juliengbrun n’est pas passé loin de perdre sa voix sur ce but de Jonathan Rowe ! 🍯😅 pic.twitter.com/dmfRfNqgU2 — DAZN France (@DAZN_FR) September 24, 2024

L’ancien feu follet de Norwich se contente de miettes, une situation qui le frustre logiquement. A tel point qu’un départ dès le prochain mercato d’été est envisagé par la presse anglaise. Le site Football League World explique que l’avenir de l’ailier est « assez incertain » en raison de son faible temps de jeu, qui n’a pas vraiment de raison d’évoluer favorablement au vu de la forme de l’équipe sans lui. Journaliste spécialiste de Norwich, Zeke Downes explique au média britannique que selon lui, Jonathan Rowe a fait une énorme erreur en quittant les Canaris anglais pour l’OM trop tôt l’été dernier.

Jonathan Rowe, un an à l'OM et puis s'en va ?

« Je pense que Rowe a fait une erreur en quittant Norwich. Je n'ai pas aimé la façon dont il est parti, mais on peut imaginer que la plupart de nos joueurs auraient dit oui à un transfert à Marseille. Je ne pensais pas à l'époque que c’était forcément une mauvaise décision, mais évidemment, avec le recul, il n'a plus vraiment de temps de jeu, et il aurait peut-être pu rester ici une année de plus » juge-t-il. Pour l’OM, la question est maintenant de savoir si l’intérêt du club est de vendre Rowe en cas d’offre intéressante permettant de limiter la casse, ou de prêter l’attaquant anglais afin que ce dernier continue à se développer avant de revenir plus fort en Provence. Car en interne, on s’accorde sur un point qui fait peu de doute : l’attaquant britannique, même s’il est irrégulier et pas adapté au dispositif actuel de Roberto De Zerbi, est doté d’un vrai potentiel. Il serait donc dommage pour Marseille de le perdre définitivement avant de le voir éclore.