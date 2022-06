Rothen met le feu à l'OM et pousse Sampaoli au clash

Dans : OM.

Par La Rédaction

Jorge Sampaoli aurait menacé de quitter son poste d’entraîneur en cas de mauvais mercato estival. Jérôme Rothen estime que l’Olympique de Marseille ne doit pas trop jouer avec le feu avec son coach argentin.

Même s’il est encore loin de faire une Marcelo Bielsa, parti en tout début de saison en 2015 après des désaccords avec ses dirigeants à propos de plusieurs détails sur son contrat et le mercato, Jorge Sampaoli a quand même collé une petite pression sur Pablo Longoria avant la reprise de l’entraînement. Dans une semaine, l’OM sera de retour aux affaires, mais avec un groupe amoindri par rapport à la saison passée, sachant que Boubacar Kamara est parti libre à Aston Villa, alors que William Saliba et Amine Harit sont repartis à Arsenal et Schalke 04. Dans le sens inverse, seul Samuel Gigot, recruté l’hiver dernier en provenance de Moscou, va intégrer le groupe phocéen. De quoi inquiéter Jorge Sampaoli, qui s’attendait à avoir plusieurs recrues dès le début du mercato. Mais il n’en est rien pour le moment, et c’est donc pour cette raison que l’entraîneur argentin n’a pas hésité à mettre sa place en jeu. Une menace parfaitement comprise par Jérôme Rothen.

Sampaoli « est capable de claquer la porte »

🗣💬 "Si rien ne change, il est capable de claquer la porte et je pense qu'il a tout à fait raison"



⚪🔵 @RothenJerome comprend totalement le coup de pression de Sampaoli sur le mercato de l'OM. pic.twitter.com/HCZ9AJwNfy — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 23, 2022

« Je défends Sampaoli, car il n’a rien dit cette année. Il a réussi à construire une équipe. L’été dernier, l’OM ne s’était pas affaibli du tout, vu qu’il y a eu du recrutement alors que Marseille devait vendre. Il a eu gain de cause. Et ça lui a porté chance sachant que l’OM a lutté dans les premières places du championnat jusqu’à finir en Ligue des Champions. L’objectif a été réalisé par Sampaoli. À travers cette qualification, il veut que l’équipe continue de progresser. Il veut un groupe plus fort, avec plus d’expérience. Sauf qu’au bout de quelques semaines de mercato, son effectif s’est affaibli… La reprise approche. Et vu que le groupe est amoindri, Sampaoli est mécontent, il met la pression sur Longoria, et c’est normal. C’est un entraîneur qui met beaucoup d’énergie dans sa tâche, il a envie de réussir, de gagner. Donc il faut lui donner les clés du camion, mais les dirigeants doivent respecter les promesses. Et aujourd’hui, il n’y aucune recrue à Marseille. Dond c’est inquiétant. Et attention, si rien ne change, il est capable de claquer la porte et je pense qu'il aurait tout à fait raison », a balancé le consultant de RMC, qui sait que Longoria va devoir se racheter après avoir loupé Witsel ou Cho en ce début de mercato. Mais avec le feu vert de la DNCG, le président espagnol a maintenant une plus grande marge de manœuvre pour faire venir ses cibles prioritaires et ainsi satisfaire les besoins de son entraîneur.