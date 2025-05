Rongier à Rennes, l'OM va craquer

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'apprête à vivre une intersaison chargée en émotion. Le club phocéen désire renforcer considérablement son effectif en vue de la Ligue des champions.

L'OM a rempli l'objectif majeur de sa saison, à savoir se qualifier directement pour la Ligue des champions. Forcément, la direction phocéenne va devoir recruter en conséquence. Roberto De Zerbi veut un effectif de qualité afin de jouer sur tous les tableaux. L'Italien sait que des sacrifices devront être également faits. S'il est un élément respecté et important du vestiaire de l'OM, Valentin Rongier n'est pas du tout certain de continuer l'aventure. Le milieu de terrain de 30 ans a une belle touche en Ligue 1.

Rongier, un départ inéluctable ?

Selon les informations de Foot Mercato, Valentin Rongier plait en effet beaucoup au Stade Rennais. En fin de contrat en juin 2026, l'ancien du FC Nantes ne sera pas retenu par l'Olympique de Marseille en cas de belle offre, lui qui est estimé à quelque 9 millions d'euros. La direction phocéenne ne dira pas non à la possibilité de prendre un joli chèque pour son milieu de terrain. Les Bretons avaient déjà tenté de recruter Rongier l'hiver dernier, sans succès. Cet été, tout sera différent et Pablo Longoria étudiera un départ pour son joueur dont il ne reste qu'une année de contrat. Ce lundi en conférence de presse de fin de saison, Pablo Longoria a notamment indiqué concernant Rongier : « Rongier ? Moi, comme président, je ne suis pas dans une situation confortable avec des joueurs dans leur dernière année de contrat, mais en même temps, chaque cas doit être étudié de façon responsable. Dans le cas de Valentin Rongier, un joueur qui a fait 6 saisons au club. Un joueur si important pendant la saison, qui a donné beaucoup, qui a bien récupéré d’une blessure très frustrante. (...) On aura une discussion avec lui, et toujours dans le respect mutuel, et particulièrement face à son comportement dans différentes situations ».

Cette saison, Rongier aura été particulièrement important pour l'OM. Il aura pris part à 25 matchs pour trois buts et une passe décisive. Tout semble donc ouvert pour lui. Le Stade Rennais aurait tort de ne pas tenter le coup après avoir vécu une saison bien décevante.