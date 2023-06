L'OM prépare une révolution, ça s'annonce énorme

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se prépare à vivre un été bouillant. De nombreux changements sont attendus avec en premier lieu, la venue d'un nouvel entraineur.

Pablo Longoria est sous pression comme jamais à Marseille. Le président de l'OM va devoir dégoter un nouvel entraineur dans les plus brefs délais. Le départ précipité d'Igor Tudor a mis l'OM dans l'embarras. Car le club phocéen devra se montrer prêt dès le mois d'août avec les barrages de la Ligue des champions à disputer. Le temps presse et Pablo Longoria le sait. En plus d'un nouveau coach, l'Espagnol va également devoir remodeler une partie de l'effectif marseillais. Et cela ne sera pas chose aisée. Pour certains observateurs, Pablo Longoria est en train de payer sa gestion des événements de ces derniers mois. C'est en tout cas l'avis de Patrick Juillard.

Longoria, un retour de bâton logique ?

Sur l'antenne d'Europe 1, le journaliste n'a pas hésité à tancer le président de l'OM, tout en annonçant de gros changements à venir cet été au sein du club phocéen. « Obligatoirement, ça sera le grand ménage, mais pas à cause de Tudor. Tudor avait des défauts mais l'accuser de tous les maux... L'OM avait déjà eu des trous d'air et ce n'était pas spécifique à la période post-Clasico. Il y aura beaucoup de changements à l'OM, mais c'est dû au fonctionnement qu'a instauré Longoria depuis 2 ans. Longoria avait sans doute programmé un remplaçant. L'été dernier, ça a fonctionné et pourquoi pas le refaire cette année. Il a le réseau pour. L'OM n'est pas qualifié directement en Ligue des champions. L'OM sera fixé au mois d'août. Longoria doit garder une marge d'improvisation pour s'adapter à une situation qu'il ne peut pas prévoir », a notamment indiqué Patrick Juillard, impatient de voir quelle stratégie adoptera Longoria dans les prochaines semaines. Les chantiers ne manquent pas et les mouvements devraient s'accélérer très bientôt sur la Canebière. L'annonce du nouvel entraineur changera de facto l'avenir de certains joueurs encore indécis.