Retour imminent, Balerdi commence à chauffer l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Blessé à un genou à Reims (défaite 3-1) le mois dernier, Leonardo Balerdi se rapproche d’un retour à la compétition. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille a commencé la phase de réathlétisation. En attendant sa réintégration imminente, l’Argentin a envoyé un message d’encouragement à tous les Marseillais.

Plus de peur que de mal pour Leonardo Balerdi. Après sa blessure à Reims le 29 mars dernier, le défenseur central de l’Olympique de Marseille était annoncé absent pour plusieurs semaines, avec le risque de manquer la fin de saison. Finalement, l’Argentin touché à un genou devrait revenir avant le terme de l’exercice. Le capitaine ne retrouvera pas le groupe pour la venue de Montpellier samedi soir. Mais l’entraîneur Roberto De Zerbi compte bien le réintégrer avant les quatre dernières journées de Ligue 1.

De Zerbi impatient de récupérer Balerdi

« Oui, je veux qu’il joue la semaine prochaine », a annoncé l’Italien ce vendredi en conférence de presse. Dans ses plans, Leonardo Balerdi serait donc apte au moment de la réception du Stade Brestois le dimanche 27 avril. Il faut dire que le technicien a toutes les raisons de précipiter le retour de son cadre. Sans le pilier de la charnière centrale, Roberto De Zerbi doit bricoler son arrière-garde avec des choix étonnants. Le week-end dernier à Monaco (défaite 3-0) par exemple, l’Olympique de Marseille a évolué sans Derek Cornelius, le seul défenseur central de métier disponible.

L'OM : 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲, 𝘂𝗻𝗲 𝗳𝗶𝗲𝗿𝘁𝗲́, 𝘂𝗻𝗲 𝗳𝗹𝗮𝗺𝗺𝗲 𝗾𝘂𝗶 𝗻𝗲 𝘀’𝗲́𝘁𝗲𝗶𝗻𝘁 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 ! 💙🔥 pic.twitter.com/ztkVlnslKc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 17, 2025

Le retour de Leonardo Balerdi, en plus de celui de Luiz Felipe, devrait soulager Roberto De Zerbi qui pourra compter sur la motivation et le leadership de son capitaine actuellement en phase de réathlétisation. « Ne pense qu'à mon retour, a écrit l’ancien joueur du Borussia Dortmund sur Instagram. Aujourd'hui plus que jamais, regardons tous ensemble vers l'avant. Pas à pas, match après match. Pour accomplir nos objectifs communs. Avec des efforts, du travail et de la confiance : tout est possible. Joueurs, staff, direction et supporters tous ensemble. Allez l'OM. » Troisième de Ligue 1 avant d'affronter la lanterne rouge, le club phocéen a encore son destin européen entre les mains.