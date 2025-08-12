Rennes plutôt que l'OM, l'aveu étonnant de Rongier

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré une offre de prolongation de l’OM, Valentin Rongier a fait le choix de signer au Stade Rennais cet été. Un choix mûrement réfléchi de la part de l’ancien capitaine marseillais, qui a justifié sa décision.

Roberto De Zerbi souhaitait le conserver dans son effectif cet été, mais Valentin Rongier a fait le choix de quitter l’Olympique de Marseille au mercato. Le nouveau milieu de terrain du Stade Rennais a rejoint la Bretagne après avoir refusé une offre de prolongation de la part du club phocéen, alors que son contrat expirait en juin 2026. Un désaccord salarial a bloqué la signature de ce nouveau bail selon plusieurs sources, mais l’aspect sportif a aussi primé pour Valentin Rongier. Lors de sa présentation à la presse à quelques jours de la première journée contre l’OM, le milieu de terrain de 30 ans a avoué qu’il était arrivé à la fin d’un cycle à Marseille et que le projet sportif du Stade Rennais l’excitait davantage qu’une septième saison en Provence.

Quentin Merlin, Valentin Rongier et Przemysław Frankowski : les trois nouveaux atouts Rouge et Noir officiellement présentés à la presse 🔴⚫️ pic.twitter.com/x7hZ7Y5eJX — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 11, 2025

Un choix qui peut étonner pour un ancien capitaine de l’OM formé à Nantes mais que Valentin Rongier assume à 100%. « J'arrivais à la fin d'un cycle à l'OM. J'avais besoin d'un nouveau challenge, d'un nouveau défi et on a beaucoup échangé (avec le club). J'avais besoin de comprendre quel était le projet, l'ambition du Stade Rennais, et après avoir longuement échangé avec le président (Arnaud Pouille), Loïc (Désiré, le directeur sportif) et le coach (Habib Beye), le projet m'a beaucoup excité. C'est un challenge que de ramener le club en Coupe d'Europe, le plus rapidement possible » a d'abord expliqué Valentin Rongier dans des propos relayés par L'Equipe, avant de conclure.

Rongier assume pleinement son choix

« C'est l'objectif, cette année. Pour moi, c'est une équipe qui doit terminer dans le top 5, chaque année. C'était mûrement réfléchi et je suis très content d'être ici. Non, je n'ai aucun regret. Ça a vraiment été réfléchi pendant des semaines. Je n'ai pas pris ma décision en deux jours » a analysé Valentin Rongier, encore un peu incertain pour la réception de l’OM ce vendredi, lui qui avait déclaré forfait pour le match amical face au Genoa samedi. Un match que l’ancien Nantais espère tout de même pouvoir disputer face à ses anciens coéquipiers pour prouver que son choix de rejoindre le Stade Rennais n’était pas si délirant que ça malgré les incompréhensions que celui-ci a suscité.