« ‍Regarde moi ‍! Corruption ‍», Longoria régale DAZN avec une scène légendaire

Dans : OM.

Par Claude Dautel

DAZN a diffusé les images de sa caméra de surveillance placée dans le couloir de l'Abbé-Deschamps. On peut y voir Pablo Longoria devenir totalement fou, frappant un flight-case avant de venir hurler sa colère face à cette caméra.

Les images saisies dans les couloirs des stades ont parfois révélé des scènes drôles, mais aussi chaotiques. On se souvient de Leonardo bousculant un arbitre après un match du PSG, de Brandao cassant le nez de Thiago Motta, ou de Toko Ekambi envoyant valser une poubelle de rage. Mais samedi soir, Pablo Longoria est entré dans le hall of fame avec un pétage de plomb contre les arbitres qui a été diffusé par DAZN. Très énervé dans le couloir du stade auxerrois, et hurlant à la corruption généralisée en Ligue 1, le président de l'Olympique de Marseille a d'abord qualifié la L1 de « championnat de merde tout corrupt », avant de mettre un grand coup de pied dans un flight case qui n'avait rien demandé, tout cela sous le regard de quatre membres du staff olympien.

🚨 | Vidéo exclusive DANS LA ZONE : Pablo Longoria réagit avec colère lors de #AJAOM.

Découvrez l’intégralité de la séquence dès maintenant… 👀 pic.twitter.com/qcSrnqzBaD — DAZN France (@DAZN_FR) February 23, 2025

Apercevant la caméra qui filmait, l'un de ces adjoints a tourné l'objectif afin qu'il ne filme pas la séquence. Mais, en voyant cela, Pablo Longoria a disjoncté, mettant l'objectif vers lui et éructant en gros plan : « Non regarde-moi ! Corruption ! ». Fou de rage, on entend ensuite Pablo Longoria claquer une porte en hurlant « championnat de merde. » La séquence continue, et tandis que le patron de l'OM continue de parler d'un « championnat de merde », un responsable du club tente de le ramener à la raison, avant de le faire sortir pour fumer une cigarette et tenter de faire retomber la pression.