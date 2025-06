Rashford à l'OM, le coup de génie se concrétise

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Un an après avoir fait signer Mason Greenwood, l'Olympique de Marseille est en poste afin de recruter un autre attaquant anglais de prestige en la personne de Marcus Rashford. L'attaquant de Manchester United est sur le marché et l'OM s'active.

Prêté cette saison par Manchester United à Aston Villa, Marcus Rashford ne restera pas à Birmingham et l'attaquant de 27 ans va donc retrouver Ruben Amorim du côté d'Old Trafford. Sauf que ce dernier ne compte pas du tout sur l'international anglais (62 sélections), et il est clair que les dirigeants mancuniens sont déjà à l'écoute du marché concernant un joueur dont ils ne veulent plus. La saison passée, ces mêmes dirigeants avaient facilement trouvé un accord avec Pablo Longoria concernant Mason Greenwood, lui aussi indésirable du côté de Manchester. Et c'est dans ce contexte que depuis 24 heures différents insiders marseillais évoquent des contacts très forts entre Marcus Rashford et le duo Longoria-Benatia. La situation serait d'autant plus chaude, que lors du dernier mercato d'hiver, RMC avait indiqué que le compatriote de Greenwood ne dirait pas non à l'Olympique de Marseille.

Rashford et l'OM, le contact est repris

Actuellement dans le Sud de la France, où il se prépare physiquement comme on a pu le voir sur ses réseaux sociaux, Marcus Rashford aurait renoué récemment les discussions avec les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Tandis que du côté de Manchester United, on est disposé à négocier les conditions du départ son ailier gauche international, la question majeure des négociations concerne évidemment le salaire du natif de Manchester. Car ce dernier touche actuellement 20 millions d'euros par an dans son contrat, et dans la mesure où il est lié avec les Red Devils jusqu'en 2028, on le voit mal tourner le dos à cette montagne d'or, même pour jouer à l'OM.

Du côté de l'Olympique de Marseille, ce genre de tarif n'est pas du tout envisageable, seul le PSG pouvant offrir un tel salaire à un joueur, et encore. Mais on le sait, Pablo Longoria est capable de faire des miracles au mercato. La signature de Marcus Rashford serait réellement un vrai exploit pour le président de l'OM.