Rappel : Steve Mandanda est le numéro 1 à l'OM !

Par Claude Dautel

Jorge Sampaoli a fait de Pau Lopez le gardien titulaire de l'Olympique de Marseille, mais on l'a encore vu jeudi soir en Grèce, le vrai numéro 1 c'est encore et toujours Steve Mandanda.

En allant chercher Pau Lopez à l’AS Rome l’été dernier, Pablo Longoria savait que son compatriote venait à Marseille pour déboulonner la légende du club, Steve Mandanda. Rapidement Jorge Sampaoli a fait comprendre au gardien de but français qu’il était désormais un remplaçant de luxe, Il Fenomeno devant se contenter des coupes pour avoir du temps de jeu. Les performances de Lopez étant à la hauteur, Mandanda passait un peu dans l’ombre, y compris chez certains supporters de l’OM. Cependant, en l’espace de deux matchs, le champion du monde 2018 a montré qu’il était toujours à un niveau exceptionnel. Brillant dimanche au Vélodrome contre Montpellier, le footballeur de 37 ans a rendu une copie plus que parfaite en Europa League contre le PAOK, Steve Mandanda réussissant à écœurer à lui seul les attaquants du club grec. Après cette prestation XXL, on ne sait pas si Jorge Sampaoli sera tenté de maintenir sa confiance dans le gardien de but français, mais ce dernier reçoit une pluie de louanges après ce match.

Steve Mandanda c'est l'arme fatale de l'OM

😤 𝙄𝙣𝙛𝙧𝙖𝙣𝙘𝙝𝙞𝙨𝙨𝙖𝙗𝙡𝙚 ! 🛡

Il Fenomeno a sorti le grand jeu hier soir face au PAOK pour garder sa cage inviolée et montrer aux Olympiens la voix vers les demi-finales !

🏅 @SteveMandanda 𝗵𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 ! #PAOKOM pic.twitter.com/TXxikwb9QO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 15, 2022

Le quotidien L’Equipe, dans son édition nationale, titre « Avec Mandanda, tout va » en référence à la copie rendue par le gardien de l’OM contre le PAOK, et lui attribue une note de 8 sur 10, faisant du portier marseillais le meilleur joueur de ce quart de finale de C4. Avant la rencontre, le vétéran avait été interrogé sur cette concurrence inédite pour lui et il avait été honnête : « « J'ai géré ça tranquillement, il y a eu des moments plus simples à vivre que d'autres. Chacun à son cas personnel, mais le plus important reste le collectif, l'objectif du club. Je prends ce qu'on me donne avec énormément de plaisir. » Après sa masterclass en Grèce, Steve Mandanda croule sous les louanges, au point même que certains envisagent qu’il soit encore titulaire dimanche soir au Parc des Princes contre le PSG et pourquoi pas jusqu’à la fin de saison. Selon RMC, l’entraîneur argentin de l’OM se pose ouvertement la question, mais rien n’a encore été décidé à 48 heures de la rencontre. A deux ans de la fin de son contrat, Steve Mandanda est tout sauf en fin de course.