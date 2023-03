Raphaël Guerreiro à l'OM, le gros coup signé Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un joueur pour remplacer Nuno Tavares à l’OM, Pablo Longoria a entamé les négociations pour recruter Raphaël Guerreiro.

Lors du prochain mercato estival, l’Olympique de Marseille souhaite améliorer la qualité de son effectif avec des joueurs d’expérience dans chaque ligne. L’objectif de Pablo Longoria est de répondre aux attentes d’Alexis Sanchez, qui ne souhaite pas faire de la figuration en Ligue des Champions la saison prochaine. Pablo Longoria est sur la même ligne que la star chilienne, raison pour laquelle des discussions ont déjà été entamées avec plusieurs joueurs d’expérience dans le but de faire passer un niveau supplémentaire au club phocéen. Au poste de piston gauche, Nuno Tavares a peu de chances d’être conservé, le Portugais n’étant que prêté sans option d’achat par Arsenal. Et pour lui succéder, l’OM vise un joueur habitué aux joutes européennes de la Ligue des Champions en la personne de Raphaël Guerreiro, en fin de contrat au mois de juin avec le Borussia Dortmund.

Raphaël Guerreiro en négociations avec l'OM ?

A en croire les informations du site Team Football, l’Olympique de Marseille est très intéressé par le champion d’Europe 2016, libre en fin de saison et qui coche toutes les cases aux yeux de l’état-major olympien. Il s’agit d’un joueur d’expérience, habitué au haut niveau de la Ligue des Champions, très à l’aise dans un rôle de piston comme c’est le cas dans le dispositif d’Igor Tudor et qui présente en plus l’avantage non négligeable de parler Français. Avec le recrutement d’un joueur tel que Raphaël Guerreiro en lieu et place de Nuno Tavares, nul doute que l’OM franchirait un cap à ce poste et à moindre coût. Les discussions sont fluides entre l’actuel dauphin du PSG et le clan Guerreiro, représenté par l’agence Wasserman… qui gère également les intérêts de Pablo Longoria. Le Portugais du Borussia, qui émargerait à près de 400.000 euros par mois au Borussia Dortmund, serait en revanche l’un des plus gros salaires de l’effectif à l’Olympique de Marseille. Mais son statut de joueur libre en fait tout de même une belle affaire que le club olympien ne souhaite pas laisser filer.