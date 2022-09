Radonjic, une très bonne nouvelle tombe pour l'OM au mercato 

Encore sous contrat à l'OM jusqu'en 2023, Nemanja Radonjic a rejoint le Torino en prêt cet été lors du mercato. Le Serbe fait déjà l'unanimité dans le Piémont.

L'OM a connu un mercato estival très mouvementé. Les Phocéens ont vu près d'une quinzaine de joueurs les rejoindre, sans compter les nombreux départs. Parmi les joueurs que la direction marseillaise ne compte plus voir dans son effectif dans le futur, on peut citer Nemanja Radonjic. Recruté en 2018 contre un chèque de 12 millions d'euros versé à l'Etoile Rouge, le mieux offensif n'a jamais vraiment convaincu. Maladroit et jugé trop individualiste, Radonjic a déjà connu deux prêts (au Hertha et à Benfica) avant de rebondir au Torino cet été. Le joueur de 26 ans est toujours sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2023. Raison pour laquelle les Phocéens ont ajouté une option d'achat au prêt de Radonjic à Turin. Cette dernière est estimée entre 2 et 3 millions d'euros.

Torino director Vagnati: "We will buy Radonjic from OM, he will be our player on permanent deal - he reduced his salary to join us". 🔵 #OM



"We wanted Dennis Praet but Leicester decided not to sell him this summer". #LCFC