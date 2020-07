Rachat de l'OM : l'organigramme version Ajroudi-Boudjellal dévoilé !

Dans : OM.

Toujours aussi flou sur le plan financier, le projet de rachat de l'Olympique de Marseille s'organise sur le plan du management.

A chaque jour ses révélations sur le plan mené par Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal afin de reprendre l'OM, mais il est évident que rien n'est simple, au point qu'ils sont de plus en plus nombreux ceux qui doutent du sérieux et surtout de la réalité d'une offre de reprise du club phocéen. Tandis que Frank McCourt reste droit dans ses bottes et fait savoir à qui veut l'entendre que l'Olympique de Marseille n'est pas à vendre, du côté de l'homme d'affaires franco-tunisien et de l'ancien patron du RC Toulon on communique à tout va, malgré les promesses de désormais faire dans la discrétion. Et ce samedi, dans La Provence, qui ne peut pas être accusé d'être un média vendu au lobby du Qatar, on découvre que dans le clan Ajroudi-Boudjellal, on est déjà prêt à s'activer si McCourt acceptait finalement de vendre l'OM.

Une équipe dirigeante serait même déjà dans les starting blocks pour prendre les commandes de l'Olympique de Marseille. « L’organigramme que Mohamed Ajroudi espère mettre en place est prêt. Son fils Mehdi n’y figure pas pour l’instant, mais se verrait bien y jouer un rôle majeur. Mourad Boudjellal serait président, Louis Acariès occuperait une fonction de « censeur » similaire à celle qu’il tenait lorsqu’il avait conseillé Pape Diouf à Robert Louis-Dreyfus pour la présidence en 2005 », explique Alexandre Jacquin, qui rappelle que ce même Pape Diouf, décédé du Covid19 il y a quelques mois, avait été contacté ces dernières années pour un nébuleux projet de reprise. Mais après avoir rencontré ceux qui étaient derrière ce dossier au Moyen-Orient, il avait rapidement tourné le dos à cette histoire faute de clarté. L'offre du duo Ajroudi-Boudjellal a visiblement besoin d'être précisée pour ne pas faire tourner les supporters de l'OM en bourrique.