Rabiot réclame des stars à l'OM pour prolonger

Adrien Rabiot doit rencontrer dans les jours à venir les dirigeants de l’OM pour évoquer sa prolongation. Mais l’international français n’acceptera de rester que si le projet marseillais monte en grade.

En septembre dernier, Adrien Rabiot a surpris tout le monde en s’engageant après la fenêtre officielle du mercato en faveur de l’Olympique de Marseille. L’international français a fait de gros efforts financiers pour rendre possible sa venue en Provence. Le contrat de l’ancien Parisien court jusqu’en 2026 et pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, l’objectif de l’été est maintenant de convaincre Adrien Rabiot de prolonger. Le « Duc » n’est pas fermé à cette idée… à quelques conditions toutefois. Le brassard de capitaine a été évoqué, au même titre qu’une possible revalorisation salariale.

Mais au-delà de cela, c’est une équipe compétitive capable de bien figurer en Ligue des Champions que veut le milieu de terrain de 30 ans pour la saison prochaine. Ce qu’il a d’ailleurs confirmé au micro du Phocéen après avoir été élu joueur de la saison par les groupes de supporters, la presse et les internautes. « Honnêtement, j’espère que Marseille pourra attirer d’autres grands noms pendant ce mercato » a directement avoué Adrien Rabiot, avant de poursuivre.

Rabiot attend des grands noms à l'OM

« Un club comme l’OM, avec son public, son stade, la Ligue des champions… C’est, selon moi, plus attirant que bien d’autres endroits. Après, non, je ne m’implique pas dans toutes les discussions. J’ai toujours voulu rester à ma place, celle d’un joueur, sans influencer qui que ce soit. Ce n’est pas mon rôle. Je pense que chacun doit rester à sa place. Les dirigeants, Medhi, Pablo Longoria… font du très bon boulot. Et je suis convaincu qu’ils vont continuer dans ce sens » estime le joueur de l’équipe de France, qui adorerait disputer la Ligue des Champions avec l’OM la saison prochaine. Mais qui sait aussi que pour bien figurer, l’équipe de Roberto De Zerbi doit encore monter en gamme. C’est sur ce point que Pablo Longoria et Medhi Benatia devront rassurer leur international tricolore dans les jours à venir afin de le convaincre de rester.