Rabiot contre Bennacer, l'OM s'étouffe

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

L'AC Milan pousse pour recruter Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts par l'Olympique de Marseille. Un temps convoité par les Phocéens, Ismaël Bennacer ne fera en tout cas pas partie du deal.

Le cas Adrien Rabiot tient tout le monde en haleine. Placé sur la liste des transferts par sa direction après une violente altercation avec Jonathan Rowe dans les vestiaires du Roazhon Park, le milieu international français est plus que jamais sur le départ. Si l'ailier anglais a déjà trouvé point de chute en rebondissant à Bologne, pour l'ancien Parisien, le dossier est plus complexe. Certains veulent absolument qu'il reste car il serait difficilement remplaçable, d'autres veulent le voir partir au bon prix. L'OM privilégie visiblement la deuxième option.

Accord total OM - Real Madrid pour Dani Ceballos https://t.co/eF6oi4WS9Y — Foot01.com (@Foot01_com) August 27, 2025

Aux dernières nouvelles, Adrien Rabiot suscite le vif intérêt de l'AC Milan. Un intérêt porté par Massimiliano Allegri qui veut absolument retrouver son ancien joueur. Toutefois, les négociations ne concernent pas le cas Ismaël Bennacer. Un temps convoité par l'Olympique de Marseille, Ismaël Bennacer n'est pas passé loin de revenir là où il a joué lors des six derniers mois de la saison passée.

Ismaël Bennacer n'ira pas à l'OM

Toutefois, Longoria et Benatia n'ont jamais réussi à convaincre leurs homologues milanais de baisser le prix de l'international algérien. Maintenant que les discussions reprennent entre les deux clubs pour Adrien Rabiot, la Gazzetta dello Sport indique que le natif d'Arles n'entre absolument pas dans les négociations. En d'autres termes, l'OM semble être définitivement passé à autre chose. En tout cas, l'idée d'un échange ne figure pas dans l'esprit des dirigeants olympiens. En ce qui concerne Rabiot, la direction phocéenne demande au moins 15 millions d'euros pour le laisser partir. Un montant jugé honorable par les Rossoneri qui ne devraient pas pinailler. Reste encore à avoir, toutefois, le feu vert de l'entourage de l'international français, alors que la Premier League est aussi à l'affût.