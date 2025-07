Quitter le Bayern pour signer à l'OM, Boey explose de rire

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un latéral droit au mercato, l’OM explore la piste Sacha Boey. Mais le joueur est plutôt enclin à rester au Bayern cet été.

Malgré la très belle saison réalisée par Amir Murillo, les dirigeants de l’Olympique de Marseille souhaitent renforcer le poste de latéral droit au mercato. L’idée est d’offrir à Roberto De Zerbi un deuxième joueur fiable dans ce secteur de jeu afin de pouvoir répondre au calendrier infernal qui va attendre l’OM avec le retour de la Ligue des Champions. La piste Timothy Weah est explorée, tout comme celle menant à Sacha Boey. Mais pour convaincre le latéral droit français de quitter le Bayern Munich, il va falloir sortir les rames dans le camp phocéen.

Car pour l’insider Mohamed Bezzouaoui, l’ancien joueur de Galatasaray n’a pour l’instant aucunement l’intention de quitter un club de la dimension du Bayern Munich pour signer à Marseille. « Pour Sacha Boey, pour l’instant, il ne veut pas venir. Les rumeurs d’un accord ou d’un intérêt de sa part pour l’OM sont fausses » a publié sur son compte X le chroniqueur du Club des 5. Dans son édition du jour, La Provence fait également un point sur le dossier du joueur entré face au PSG samedi lors du quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Et une tendance se confirme, cette piste est difficile pour Marseille, notamment car le Bayern Munich ne veut pas entendre d’un prêt, la solution privilégiée par l’OM pour le moment.

Un dossier délicat sur plusieurs aspects

En cas de départ, le club bavarois veut un transfert sec, et ne bradera pas son joueur, recruté pour 30 millions d’euros en juin 2024. Quant aux intentions de Boey, le quotidien régional est plus mesuré, affirmant que le projet marseillais pourrait intéresser le joueur. Une chose est en revanche certaine, Sacha Boey privilégie l’OM à Galatasaray en cas de départ du Bayern. Cela étant, son objectif n°1 pourrait être de convaincre le champion d’Allemagne en titre qu’il peut avoir un rôle à jouer en Bavière la saison prochaine. Il y a donc peu de chances pour Marseille de voir ce dossier évoluer favorablement à très court terme. De quoi, peut-être, décourager le board olympien et l’encourager à tourner la page.