PSG-OM : Quand Pipa Benedetto like la joie de Mauro Icardi

Auteur d’un doublé dimanche soir lors de la nette victoire du Paris Saint-Germain contre l’Olympique de Marseille, Mauro Icardi a évidemment célébré l’événement sur les réseaux sociaux avec ses followers. L’attaquant argentin a mis sur Instagram plusieurs photos de cette rencontre, dont l’une où le voit fêtant un but avec son compatriote Angel di Maria. Et très vite des observateurs parisiens et marseillais ont vu que le message « le classique est à nous », avait été aimé par plusieurs dizaines de milliers de personnes dont…Dario Benedetto, l’attaquant argentin de l’OM.

Et ce n’est pas un fake, puisque c’est bien le compte officiel de Pipa qui a liké cette joie de Mauro Icardi. Même si on peut penser que c’est le community manager du joueur arrivé à Marseille lors du dernier mercato en provenance de Boca Juniors qui a fait la boulette, cela fait toujours tousser les fans. On se souvient que Thomas Meunier avait pris une vague de messages furieux de supporters du PSG après avoir liké un tifo marseillais au Vélodrome. Chacun son tour.