PSG-OM : Neymar prêt à bouffer du Marseillais

Après un match aller bouillant au Parc des Princes, et quelques minutes très chaudes lors du récent Trophées des champions, Neymar va retrouver ses « amis » de l’Olympique de Marseille même si pour l'instant sa présence est incertaine.

Pour la troisième fois de la saison, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain vont se croiser, et pour l’instant les deux clubs sont à égalité avec une victoire pour l’OM en Ligue 1 au Parc et une pour le PSG dans le Trophée des champions à Lens le mois dernier. Et dans ce duel entre les deux meilleurs ennemis de notre Championnat, il y aura évidemment un autre clash, celui entre Alvaro Gonzalez et Neymar. Les deux joueurs se haïssent, et le défenseur espagnol aura visiblement été chauffé à blanc par les incidents de samedi dernier à la Commanderie, et le départ d’André Villas-Boas, avec qui il avait une relation très proche. Alors, le risque existe de voir les deux joueurs rapidement se chauffer dimanche soir au Vélodrome, même si Damien Degorre pense lui que Neymar va vite monter en température contre l’Olympique de Marseille, sans avoir besoin de croiser la route d’Alvaro. Du moins si Neymar a récupéré sa gastro-entérite, car s'il figure bien dans le groupe parisien, le Brésilien n'est pas certain de débuter au Vélodrome.

« Je pense que la collision avec Neymar est inévitable. Pas forcément avec Alvaro Gonzalez, mais en Ligue 1 c’est inévitable. La collision de Neymar avec Léo Dubois était inévitable, elle l’était avec l’arrière droit de Lorient parce que c’est en lui. Neymar ne peut pas s’empêcher de chambrer, il a ça en lui, il ne supporte pas de prendre des coups. Et il faut bien reconnaître qu’il en prend quelques-uns. Quand il est comme ça il peut vite sortir de son match, c’est dommage. Ce n’est pas tout à fait le même Neymar en Ligue des champions, et je n’ai pas l’impression qu’il a tout à fait le même respect de ses adversaires en Ligue des champions qu’en championnat de France (…) Le duel Neymar-Alvaro a débordé sur le terrain de la morale avec les accusations de racisme, mais je ne suis pas certain qu’il y aura spécialement un duel Neymar-Alvaro. Il y aura un duel de Neymar avec un joueur marseillais, le premier qui va le chauffer, Paredes viendra le défendre, et puis ça va être un peu chaud », annonce d’avance le journaliste de L’Equipe, pas loin de penser que tout cela fait partie du folklore lié à un OM-PSG.